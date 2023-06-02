Menu
Mocro Maffia season 5 watch online

Mocro Maffia season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Mocro Maffia Seasons Season 5

Mocro Maffia 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 2 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Mocro Maffia" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Марокканская мафия» продолжаются опасные приключения троицы бывших лучших друзей в криминальном мире Амстердама. Романо становится крупнейшим игроком в мире нидерландской мафии, но чем выше он поднимается, тем больше у него возникает конкурентов. Он переходит дорогу даже мексиканцам, известным своей жестокостью. Татта со своей командой также близка к тому, чтобы выйти на его след. Пенсил и Поп стараются держаться вместе, однако перед ними встает непростой моральный выбор между собственным благополучием и будущим их близких. Моральные принципы теряют свой вес во время борьбы за выживание.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
"Mocro Maffia" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 5 Episode 1
2 June 2023
Episode 2
Season 5 Episode 2
9 June 2023
Episode 3
Season 5 Episode 3
16 June 2023
Episode 4
Season 5 Episode 4
23 June 2023
Episode 5
Season 5 Episode 5
30 June 2023
Episode 6
Season 5 Episode 6
7 July 2023
Episode 7
Season 5 Episode 7
14 July 2023
TV series release schedule
