В 5-м сезоне сериала «Марокканская мафия» продолжаются опасные приключения троицы бывших лучших друзей в криминальном мире Амстердама. Романо становится крупнейшим игроком в мире нидерландской мафии, но чем выше он поднимается, тем больше у него возникает конкурентов. Он переходит дорогу даже мексиканцам, известным своей жестокостью. Татта со своей командой также близка к тому, чтобы выйти на его след. Пенсил и Поп стараются держаться вместе, однако перед ними встает непростой моральный выбор между собственным благополучием и будущим их близких. Моральные принципы теряют свой вес во время борьбы за выживание.