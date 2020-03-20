Во 2-м сезоне сериала «Марокканская мафия» Маус и Домино получают тревожное сообщение о судьбе их друга Крюка. Они не знают, стоит ли верить этой информации, и пока выжидают в стороне. В это время Папа Римский отправляется в Антверпен на встречу со знаменитой колумбийской активисткой Тиа Альварес. Это событие оставляет свой отпечаток на всем арабском мире и на развитии международных отношений. Адиль пытается спасти Мьюз и своего друга от Бийлмера, пока не стало слишком поздно. Тем временем, Мо ищет подход к дотошному журналисту, чтобы протолкнуть в СМИ свою версию событий и исправить последствия ошибки.