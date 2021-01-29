В 3-м сезоне сериала «Марокканская мафия» безуспешные поиски Романо продолжаются. Тем временем, де Паус пытается вывезти из гавани за рубеж крупную партию кокаина, но доверяется не тем людям. Татта получает повышение и сразу же берется за ответственное задание – она руководит спецоперацией в парке отдыха. На кону жизни нескольких десятков людей. Адиль отправляется со своим адвокатом Эдит Ротшильд на первое судебное заседание и не может побороть излишнего волнения. Он опасается, что прошлые связи его бизнеса с Бийлмером могут подняться на поверхность. Джастис решает перейти в контратаку и расширяет сферу деятельности.