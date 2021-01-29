Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mocro Maffia season 3 watch online

Mocro Maffia season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Mocro Maffia Seasons Season 3

Mocro Maffia 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Mocro Maffia" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Марокканская мафия» безуспешные поиски Романо продолжаются. Тем временем, де Паус пытается вывезти из гавани за рубеж крупную партию кокаина, но доверяется не тем людям. Татта получает повышение и сразу же берется за ответственное задание – она руководит спецоперацией в парке отдыха. На кону жизни нескольких десятков людей. Адиль отправляется со своим адвокатом Эдит Ротшильд на первое судебное заседание и не может побороть излишнего волнения. Он опасается, что прошлые связи его бизнеса с Бийлмером могут подняться на поверхность. Джастис решает перейти в контратаку и расширяет сферу деятельности.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"Mocro Maffia" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 3 Episode 1
29 January 2021
Episode 2
Season 3 Episode 2
5 February 2021
Episode 3
Season 3 Episode 3
12 February 2021
Episode 4
Season 3 Episode 4
19 February 2021
Episode 5
Season 3 Episode 5
26 February 2021
Episode 6
Season 3 Episode 6
5 March 2021
Episode 7
Season 3 Episode 7
12 March 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more