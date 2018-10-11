В 1-м сезоне сериала «Марокканская мафия» простые парни из арабских стран по имени Романо, Пенсил и Поп в раннем детстве перебираются вместе со своими семьями в Европу. В поисках лучшей жизни они останавливаются в Нидерландах, где проходит их взросление. Эта троица – неразлучные друзья, которые во всем поддерживают соотечественников и бок о бок сражаются с опасностями жестокого взрослого мира. Но из-за своего преступного района и сомнительного окружения ребята рано оказываются вовлечены в наркобизнес. К совершеннолетию за каждым из них стоит своя картель, а из почти братьев они превращаются в конкурентов.