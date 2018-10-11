Menu
Mocro Maffia season 1 watch online

Mocro Maffia season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mocro Maffia Seasons Season 1

Mocro Maffia 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Mocro Maffia" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Марокканская мафия» простые парни из арабских стран по имени Романо, Пенсил и Поп в раннем детстве перебираются вместе со своими семьями в Европу. В поисках лучшей жизни они останавливаются в Нидерландах, где проходит их взросление. Эта троица – неразлучные друзья, которые во всем поддерживают соотечественников и бок о бок сражаются с опасностями жестокого взрослого мира. Но из-за своего преступного района и сомнительного окружения ребята рано оказываются вовлечены в наркобизнес. К совершеннолетию за каждым из них стоит своя картель, а из почти братьев они превращаются в конкурентов.

Series rating

0.0
8.1 IMDb
"Mocro Maffia" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 October 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 October 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 October 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 October 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 October 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 October 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 October 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
11 October 2018
TV series release schedule
