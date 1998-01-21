Menu
Russian
Babylon 5 1993 - 1998, season 5

Babylon 5 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 21 January 1998
Production year 1998
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Babylon 5" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Вавилон 5» в 2262 году капитан Земных войск Элизабет Локли становится руководителем станции, которая сейчас также является секретным убежищем Интерстеллар. Альянс. Между пси-корпусом и командой телепатов-изгоев, которые находятся в поисках своей родины, начинается ожесточенное противостояние. Это происходит после того, как ворлонцы решают воспользоваться телепатами как оружием против теней. Вскоре несколько телепатов сами становятся объектом нападения со стороны неизвестной силы. Возникают подозрения, что с этой атакой могут быть как-то связаны центавриане.

8.4 IMDb
No Compromises
Season 5 Episode 1
21 January 1998
The Very Long Night of Londo Mollari
Season 5 Episode 2
28 January 1998
The Paragon of Animals
Season 5 Episode 3
4 February 1998
A View from the Gallery
Season 5 Episode 4
11 February 1998
Learning Curve
Season 5 Episode 5
18 February 1998
Strange Relations
Season 5 Episode 6
25 February 1998
Secrets of the Soul
Season 5 Episode 7
4 March 1998
Day of the Dead
Season 5 Episode 8
11 March 1998
In the Kingdom of the Blind
Season 5 Episode 9
18 March 1998
A Tragedy of Telepaths
Season 5 Episode 10
25 March 1998
Phoenix Rising
Season 5 Episode 11
1 April 1998
The Ragged Edge
Season 5 Episode 12
8 April 1998
The Corps Is Mother, the Corps Is Father
Season 5 Episode 13
15 April 1998
Meditations on the Abyss
Season 5 Episode 14
27 May 1998
Darkness Ascending
Season 5 Episode 15
3 June 1998
And All My Dreams, Torn Asunder
Season 5 Episode 16
10 June 1998
Movements of Fire and Shadow
Season 5 Episode 17
17 June 1998
The Fall of Centauri Prime
Season 5 Episode 18
28 October 1998
The Wheel of Fire
Season 5 Episode 19
4 November 1998
Objects in Motion
Season 5 Episode 20
11 November 1998
Objects at Rest
Season 5 Episode 21
18 November 1998
Sleeping in Light
Season 5 Episode 22
25 November 1998
