В 5-м сезоне сериала «Вавилон 5» в 2262 году капитан Земных войск Элизабет Локли становится руководителем станции, которая сейчас также является секретным убежищем Интерстеллар. Альянс. Между пси-корпусом и командой телепатов-изгоев, которые находятся в поисках своей родины, начинается ожесточенное противостояние. Это происходит после того, как ворлонцы решают воспользоваться телепатами как оружием против теней. Вскоре несколько телепатов сами становятся объектом нападения со стороны неизвестной силы. Возникают подозрения, что с этой атакой могут быть как-то связаны центавриане.