Babylon 5 1993, season 4

Babylon 5 season 4 poster
Babylon 5 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 4 November 1996
Production year 1996
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Babylon 5" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Вавилон 5» Шеридан прибыл из За'ха'дума благодаря помощи загадочного создания, которое именует себя Лориен. Он подарил Шеридану двадцать дополнительных лет жизни. Ворлонцы беспокоят представителей других рас, когда уничтожают целые планеты, на которые оказали влияние Тени. Моллари, тревожась, что ворлонцы ликвидируют Приму Центавра, разрушает базу теней и убивает мистера Мордена. Шеридану становится известно, что ворлонцы и тени должны приглядывать за молодыми расами в галактике. Однако из-за расхождений в идеологических взглядах они много лет вели ожесточенные войны.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.4 IMDb
Write review
The Hour of the Wolf
Season 4 Episode 1
4 November 1996
Whatever Happened to Mr. Garibaldi?
Season 4 Episode 2
11 November 1996
The Summoning
Season 4 Episode 3
18 November 1996
Falling Toward Apotheosis
Season 4 Episode 4
25 November 1996
The Long Night
Season 4 Episode 5
27 January 1997
Into the Fire
Season 4 Episode 6
3 February 1997
Epiphanies
Season 4 Episode 7
10 February 1997
The Illusion of Truth
Season 4 Episode 8
17 February 1997
Atonement
Season 4 Episode 9
24 February 1997
Racing Mars
Season 4 Episode 10
21 April 1997
Lines of Communication
Season 4 Episode 11
28 April 1997
Conflicts of Interest
Season 4 Episode 12
5 May 1997
Rumors, Bargains and Lies
Season 4 Episode 13
12 May 1997
Moments of Transition
Season 4 Episode 14
19 May 1997
No Surrender, No Retreat
Season 4 Episode 15
26 May 1997
Exercise of Vital Powers
Season 4 Episode 16
2 June 1997
The Face of the Enemy
Season 4 Episode 17
9 June 1997
Intersections in Real Time
Season 4 Episode 18
16 June 1997
Between the Darkness and the Light
Season 4 Episode 19
6 October 1997
Endgame
Season 4 Episode 20
13 October 1997
Rising Star
Season 4 Episode 21
20 October 1997
The Deconstruction of Falling Stars
Season 4 Episode 22
27 October 1997
