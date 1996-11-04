В 4-м сезоне сериала «Вавилон 5» Шеридан прибыл из За'ха'дума благодаря помощи загадочного создания, которое именует себя Лориен. Он подарил Шеридану двадцать дополнительных лет жизни. Ворлонцы беспокоят представителей других рас, когда уничтожают целые планеты, на которые оказали влияние Тени. Моллари, тревожась, что ворлонцы ликвидируют Приму Центавра, разрушает базу теней и убивает мистера Мордена. Шеридану становится известно, что ворлонцы и тени должны приглядывать за молодыми расами в галактике. Однако из-за расхождений в идеологических взглядах они много лет вели ожесточенные войны.