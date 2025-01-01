Menu
Babylon 5 1993, season 1

Babylon 5 season 1 poster
Babylon 5 12+
Season premiere 26 January 1994
Production year 1994
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Babylon 5" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вавилон 5» события разворачиваются в вымышленном мире будущего. На улице 2257 год. Станция «Вавилон 5» принимает представителей из разных цивилизаций. Планета Земля недавно оправилась после сражений с великими минбарцами, которые, несмотря на свои инновации, загадочно сложили оружие незадолго до того, как человечество должно было погибнуть. На протяжении 2258 года Джеффри Синклер управляет станцией при содействии старшего офицера Сьюзан Ивановой и начальника охранной службы Майкла Гарибальди. На протяжении сезона герои часто вспоминают о времени, когда они находились в плену у минбарцев.

Babylon 5 List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Midnight on the Firing Line
Season 1 Episode 1
26 January 1994
Soul Hunter
Season 1 Episode 2
2 February 1994
Born to the Purple
Season 1 Episode 3
9 February 1994
Infection
Season 1 Episode 4
16 February 1994
The Parliament of Dreams
Season 1 Episode 5
23 February 1994
Mind War
Season 1 Episode 6
2 March 1994
The War Prayer
Season 1 Episode 7
9 March 1994
And the Sky Full of Stars
Season 1 Episode 8
16 March 1994
Deathwalker
Season 1 Episode 9
20 April 1994
Believers
Season 1 Episode 10
27 April 1994
Survivors
Season 1 Episode 11
4 May 1994
By Any Means Necessary
Season 1 Episode 12
11 May 1994
Signs and Portents
Season 1 Episode 13
18 May 1994
TKO
Season 1 Episode 14
25 May 1994
Grail
Season 1 Episode 15
6 July 1994
Eyes
Season 1 Episode 16
13 July 1994
Legacies
Season 1 Episode 17
20 July 1994
A Voice in the Wilderness, Part I
Season 1 Episode 18
27 July 1994
A Voice in the Wilderness, Part II
Season 1 Episode 19
3 August 1994
Babylon Squared
Season 1 Episode 20
10 August 1994
The Quality of Mercy
Season 1 Episode 21
17 August 1994
Chrysalis
Season 1 Episode 22
26 October 1994
