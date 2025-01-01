В 1-м сезоне сериала «Вавилон 5» события разворачиваются в вымышленном мире будущего. На улице 2257 год. Станция «Вавилон 5» принимает представителей из разных цивилизаций. Планета Земля недавно оправилась после сражений с великими минбарцами, которые, несмотря на свои инновации, загадочно сложили оружие незадолго до того, как человечество должно было погибнуть. На протяжении 2258 года Джеффри Синклер управляет станцией при содействии старшего офицера Сьюзан Ивановой и начальника охранной службы Майкла Гарибальди. На протяжении сезона герои часто вспоминают о времени, когда они находились в плену у минбарцев.