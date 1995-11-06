В 3-м сезоне сериала «Вавилон 5» руководство Земли по-прежнему проявляет ксенофобию. Тем временем на станции Шеридан и Деленн, у которых начался роман, создают «заговор света». Они хотят узнать, какое влияние на самом деле оказывают тени. Конфликт между Землей и ее колонией на Марсе достиг своего апогея. Марс провозглашает независимость, а власти Земли объявляют о военном наступлении. Разгневанный Шеридан принимает решение вывести «Вавилон 5» из Земного Альянса. Синклер появляется на станции. Он нуждается в содействии Шеридана. Посол Моллари хочет расторгнуть соглашение с Тенями.