Babylon 5 1993, season 3

Babylon 5 season 3 poster
Babylon 5 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 6 November 1995
Production year 1995
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Babylon 5" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Вавилон 5» руководство Земли по-прежнему проявляет ксенофобию. Тем временем на станции Шеридан и Деленн, у которых начался роман, создают «заговор света». Они хотят узнать, какое влияние на самом деле оказывают тени. Конфликт между Землей и ее колонией на Марсе достиг своего апогея. Марс провозглашает независимость, а власти Земли объявляют о военном наступлении. Разгневанный Шеридан принимает решение вывести «Вавилон 5» из Земного Альянса. Синклер появляется на станции. Он нуждается в содействии Шеридана. Посол Моллари хочет расторгнуть соглашение с Тенями.

8.4 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Matters of Honor
Season 3 Episode 1
6 November 1995
Convictions
Season 3 Episode 2
13 November 1995
A Day in the Strife
Season 3 Episode 3
20 November 1995
Passing Through Gethsemane
Season 3 Episode 4
27 November 1995
Voices of Authority
Season 3 Episode 5
29 January 1996
Dust to Dust
Season 3 Episode 6
5 February 1996
Exogenesis
Season 3 Episode 7
12 February 1996
Messages from Earth
Season 3 Episode 8
19 February 1996
Point of No Return
Season 3 Episode 9
26 February 1996
Severed Dreams
Season 3 Episode 10
1 April 1996
Ceremonies of Light and Dark
Season 3 Episode 11
8 April 1996
Sic Transit Vir
Season 3 Episode 12
15 April 1996
A Late Delivery from Avalon
Season 3 Episode 13
22 April 1996
Ship of Tears
Season 3 Episode 14
29 May 1996
Interludes and Examinations
Season 3 Episode 15
6 May 1996
War Without End, Part One
Season 3 Episode 16
13 May 1996
War Without End, Part Two
Season 3 Episode 17
20 May 1996
Walkabout
Season 3 Episode 18
30 September 1996
Grey 17 Is Missing
Season 3 Episode 19
7 October 1996
And the Rock Cried Out, No Hiding Place
Season 3 Episode 20
14 October 1996
Shadow Dancing
Season 3 Episode 21
21 October 1996
Z'ha'dum
Season 3 Episode 22
28 October 1996
