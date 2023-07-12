В 5-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» новый босс портовой мафии Мори хочет, чтобы Йосано присоединилась к его банде. В обмен он готов помочь Детективному агентству в кризисной ситуации. Йосано предпочла бы этого не делать, но решается на риск ради важного расследования, в котором не разобраться без помощи Мори. Танидзаки, Миядзава и Есано сопровождают коллегу на опасную встречу с представителями мафии. Ацуши и Кека убеждают Мушитаро сбежать из хранилища вместе с ними. Тем временем сотрудники Седьмого агентства под руководством Сакагучи Анго уже ведут на него охоту. Джоно и Тетчу подозревают Люси в сотрудничестве с террористами.