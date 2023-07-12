Menu
Bungou Stray Dogs 2016 - 2023, season 5

Bungou Stray Dogs season 5 poster
Bungou Stray Dogs 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 12 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 13 minutes
"Bungou Stray Dogs" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» новый босс портовой мафии Мори хочет, чтобы Йосано присоединилась к его банде. В обмен он готов помочь Детективному агентству в кризисной ситуации. Йосано предпочла бы этого не делать, но решается на риск ради важного расследования, в котором не разобраться без помощи Мори. Танидзаки, Миядзава и Есано сопровождают коллегу на опасную встречу с представителями мафии. Ацуши и Кека убеждают Мушитаро сбежать из хранилища вместе с ними. Тем временем сотрудники Седьмого агентства под руководством Сакагучи Анго уже ведут на него охоту. Джоно и Тетчу подозревают Люси в сотрудничестве с террористами.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.8 IMDb
Write review
The Strongest Man
Season 5 Episode 1
12 July 2023
The Answer to Everything
Season 5 Episode 2
19 July 2023
Hero vs Criminal
Season 5 Episode 3
26 July 2023
Hero War, Gang War
Season 5 Episode 4
2 August 2023
At the Port in the Sky (Part 1)
Season 5 Episode 5
9 August 2023
At the Port in the Sky (Part 2)
Season 5 Episode 6
16 August 2023
At the Port in the Sky (Part 3)
Season 5 Episode 7
23 August 2023
Land of Inhuman Demons (Part 1)
Season 5 Episode 8
30 August 2023
Land of Inhuman Demons (Part 2)
Season 5 Episode 9
6 September 2023
Land of Inhuman Demons (Part 3)
Season 5 Episode 10
13 September 2023
Twilight Goodbye
Season 5 Episode 11
20 September 2023
