В 4-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» Юкичи Фукудзава в свои 32 года надеется оставить позади темное прошлое наемного убийцы и зажить новой честной жизнью. Но он натыкается на четырнадцатилетнего подростка Ранпо Эдогаву, когда тот совершает свое первое преступление. Осознав непревзойденный криминальный талант мальчика, наемник берет его под свое крыло. Он дарит своему воспитаннику «волшебные» очки, которые якобы дают способность мгновенно определять истину в любой ситуации. Однажды Рампо оказывается в полицейском участке, но быстро понимает, что офицер, который его задержал, – не тот, за кого себя выдает.