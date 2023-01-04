Menu
Bungou Stray Dogs 2016, season 4

Kinoafisha TV Shows Bungou Stray Dogs Seasons Season 4

Bungou Stray Dogs 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 4 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 59 minutes
"Bungou Stray Dogs" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» Юкичи Фукудзава в свои 32 года надеется оставить позади темное прошлое наемного убийцы и зажить новой честной жизнью. Но он натыкается на четырнадцатилетнего подростка Ранпо Эдогаву, когда тот совершает свое первое преступление. Осознав непревзойденный криминальный талант мальчика, наемник берет его под свое крыло. Он дарит своему воспитаннику «волшебные» очки, которые якобы дают способность мгновенно определять истину в любой ситуации. Однажды Рампо оказывается в полицейском участке, но быстро понимает, что офицер, который его задержал, – не тот, за кого себя выдает.

7.8 IMDb
The Lone Swordsman and the Famous Detective
Season 4 Episode 1
4 January 2023
The Day Is a Dream, The Night Is Real
Season 4 Episode 2
11 January 2023
The Secret Founding of the Detective Agency
Season 4 Episode 3
18 January 2023
A Perfect Murder and Murderer (Part 1)
Season 4 Episode 4
25 January 2023
A Perfect Murder and Murderer (Part 2)
Season 4 Episode 5
1 February 2023
Tragic Sunday
Season 4 Episode 6
8 February 2023
Dogs Hunt Dogs
Season 4 Episode 7
15 February 2023
You, A Child of Sin; I, A Child of Sin
Season 4 Episode 8
22 February 2023
A Dream of Butterflies
Season 4 Episode 9
1 March 2023
In Lament of My Wingless Body
Season 4 Episode 10
8 March 2023
Jailbreak
Season 4 Episode 11
15 March 2023
Bungo Hound Dogs
Season 4 Episode 12
22 March 2023
SKYFALL
Season 4 Episode 13
29 March 2023
