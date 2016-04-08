Menu
Bungou Stray Dogs 2016, season 1

Bungou Stray Dogs
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Bungou Stray Dogs" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» в центре событий оказывается сирота, которого за провинность выгоняют из детского дома. Ацуси Накадзиму совсем не знает жизни и не представляет, куда ему теперь идти. В отчаянии герой решает заняться грабежом путешественников. Но все меняется после того, как Ацуси случайно спасает молодого человека по имени Осаму Дадзай, который пытается покончить с собой. Выясняется, что он служит в Вооруженном детективном агентстве, все сотрудники которого имеют какой-то уникальный магический дар. Они охотятся на преступников, обладающих сверхъестественными способностями. Ацуси вступает в ряды агентства.

7.8 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Fortune Is Unpredictable and Mutable
Season 1 Episode 1
8 April 2016
A Certain Bomb
Season 1 Episode 2
15 April 2016
Yokohama Gangster Paradise
Season 1 Episode 3
22 April 2016
The Tragedy of the Fatalist
Season 1 Episode 4
29 April 2016
Murder on D Street
Season 1 Episode 5
6 May 2016
The Azure Messenger
Season 1 Episode 6
13 May 2016
Love for the Disease Called Ideals
Season 1 Episode 7
20 May 2016
Teaching Them to Kill, Then to Die
Season 1 Episode 8
27 May 2016
The Beauty Is Quiet Like a Stone Statue
Season 1 Episode 9
3 June 2016
Rashomon and the Tiger
Season 1 Episode 10
10 June 2016
First, an Unsuitable Profession for Her / Second, an Ecstatic Detective Agency
Season 1 Episode 11
17 June 2016
Borne Back Ceaselessly into the Past
Season 1 Episode 12
24 June 2016
TV series release schedule
