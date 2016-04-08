В 1-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» в центре событий оказывается сирота, которого за провинность выгоняют из детского дома. Ацуси Накадзиму совсем не знает жизни и не представляет, куда ему теперь идти. В отчаянии герой решает заняться грабежом путешественников. Но все меняется после того, как Ацуси случайно спасает молодого человека по имени Осаму Дадзай, который пытается покончить с собой. Выясняется, что он служит в Вооруженном детективном агентстве, все сотрудники которого имеют какой-то уникальный магический дар. Они охотятся на преступников, обладающих сверхъестественными способностями. Ацуси вступает в ряды агентства.