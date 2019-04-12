В 3-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» лидер портовой мафии Мори Огай приказывает пятнадцатилетнему Дадзаю Осаму расследовать появление необычного человека в районе поселения Йокогама. Вместе с Накахарой Чуя парень расследует причины взрыва, который произошел много лет назад в Арахабаки, но подвергается нападению со стороны солдат. Герои раскрывают правду о случившемся и узнают, что фигурантом дела был Рандо – бывший глава портовой мафии. Загадочный парень по имени Федор наконец выходит из тени после того, как Эйс пытается силой вынудить его присоединиться к своей команде бандитов.