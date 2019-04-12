Menu
Russian
Bungou Stray Dogs 2016, season 3

Bungou Stray Dogs season 3 poster
Bungou Stray Dogs
Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
В 3-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» лидер портовой мафии Мори Огай приказывает пятнадцатилетнему Дадзаю Осаму расследовать появление необычного человека в районе поселения Йокогама. Вместе с Накахарой Чуя парень расследует причины взрыва, который произошел много лет назад в Арахабаки, но подвергается нападению со стороны солдат. Герои раскрывают правду о случившемся и узнают, что фигурантом дела был Рандо – бывший глава портовой мафии. Загадочный парень по имени Федор наконец выходит из тени после того, как Эйс пытается силой вынудить его присоединиться к своей команде бандитов.

7.8 IMDb
Dazai, Chuuya, Fifteen Years Old
Season 3 Episode 1
12 April 2019
God of Fire
Season 3 Episode 2
19 April 2019
Only a Diamond Can Polish a Diamond
Season 3 Episode 3
26 April 2019
My III Deeds are The Work of God
Season 3 Episode 4
3 May 2019
Slap the Stick & Addict
Season 3 Episode 5
10 May 2019
Herurisu / Portrait of a Father
Season 3 Episode 6
17 May 2019
Fitzgerald Rising
Season 3 Episode 7
24 May 2019
The Masked Assassin
Season 3 Episode 8
31 May 2019
Cannibalism (Part 1)
Season 3 Episode 9
7 June 2019
Cannibalism (Part 2)
Season 3 Episode 10
14 June 2019
Cannibalism (Part 3)
Season 3 Episode 11
21 June 2019
ECHO
Season 3 Episode 12
28 June 2019
