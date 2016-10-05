Menu
Season premiere 5 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» раскрывается истинное прошлое Осаму, который некогда был представителем портовой мафии. Одасаку отправляется в новый западноевропейский ресторан, но его интересует отнюдь не только меню. Владелец этого заведения присматривает за группой детей, которые лишились родителей на войне. Тем временем Дадзаю с помощью хитрой ловушки удается поймать одного из солдат-перебежчиков. На собрании руководства портовой мафии принимается решение о полном уничтожении Мимиков. В ходе поединка Одасаку встречается с лидером Мимиков, который произносит таинственное пророчество.

7.8 IMDb
The Dark Age
Season 2 Episode 1
5 October 2016
Nowhere to Return
Season 2 Episode 2
12 October 2016
A Room Where We Can Someday See The Ocean
Season 2 Episode 3
19 October 2016
Bungo Stray Dogs
Season 2 Episode 4
21 October 2016
Three Companies Conflict
Season 2 Episode 5
28 October 2016
The Strategy of Conflict
Season 2 Episode 6
4 November 2016
Will of Tycoon
Season 2 Episode 7
11 November 2016
Though the Head May Err
Season 2 Episode 8
18 November 2016
Double Black
Season 2 Episode 9
25 November 2016
Poe and Rampo - Moby Dick, Swimming in the Sky
Season 2 Episode 10
2 December 2016
Rashoumon, The Tiger and the Last Emperor
Season 2 Episode 11
9 December 2016
If I May Shed Away My Burden Now
Season 2 Episode 12
16 December 2016
