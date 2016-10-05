Во 2-м сезоне сериала «Проза бродячих псов» раскрывается истинное прошлое Осаму, который некогда был представителем портовой мафии. Одасаку отправляется в новый западноевропейский ресторан, но его интересует отнюдь не только меню. Владелец этого заведения присматривает за группой детей, которые лишились родителей на войне. Тем временем Дадзаю с помощью хитрой ловушки удается поймать одного из солдат-перебежчиков. На собрании руководства портовой мафии принимается решение о полном уничтожении Мимиков. В ходе поединка Одасаку встречается с лидером Мимиков, который произносит таинственное пророчество.