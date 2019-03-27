В 5-м сезоне сериала «Девственница» Джейн делает шокирующее открытие и обращается к Рафаэлю за ответами. Мужчина решает временно заморозить все их отношения, пока ситуация не станет более благоприятной для семейной жизни. Он отправляется на поиски истины. Петра пытается обеспечить свое будущее с любимым человеком, но ее темное прошлое может поставить под угрозу все, что у них есть. Альба дает Джейн неожиданный совет, который переворачивает ее взгляд на ситуацию. Луиза решает пойти к Розе вместе с Рафаэлем, чтобы помочь ему узнать правду. Рохелио обнаруживает, что они с Ривер не так близки, как он надеялся.