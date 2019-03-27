Menu
Jane the Virgin 2014 - 2019, season 5

Jane the Virgin 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 27 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 19
Runtime 19 hours 0 minute
"Jane the Virgin" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Девственница» Джейн делает шокирующее открытие и обращается к Рафаэлю за ответами. Мужчина решает временно заморозить все их отношения, пока ситуация не станет более благоприятной для семейной жизни. Он отправляется на поиски истины. Петра пытается обеспечить свое будущее с любимым человеком, но ее темное прошлое может поставить под угрозу все, что у них есть. Альба дает Джейн неожиданный совет, который переворачивает ее взгляд на ситуацию. Луиза решает пойти к Розе вместе с Рафаэлем, чтобы помочь ему узнать правду. Рохелио обнаруживает, что они с Ривер не так близки, как он надеялся.

"Jane the Virgin" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Chapter Eighty-Two
Season 5 Episode 1
27 March 2019
Chapter Eighty-Three
Season 5 Episode 2
3 April 2019
Chapter Eighty-Four
Season 5 Episode 3
10 April 2019
Chapter Eighty-Five
Season 5 Episode 4
17 April 2019
Chapter Eighty-Six
Season 5 Episode 5
24 April 2019
Chapter Eighty-Seven
Season 5 Episode 6
1 May 2019
Chapter Eighty-Eight
Season 5 Episode 7
8 May 2019
Chapter Eighty-Nine
Season 5 Episode 8
15 May 2019
Chapter Ninety
Season 5 Episode 9
22 May 2019
Chapter Ninety-One
Season 5 Episode 10
29 May 2019
Chapter Ninety-Two
Season 5 Episode 11
5 June 2019
Chapter Ninety-Three
Season 5 Episode 12
12 June 2019
Chapter Ninety-Four
Season 5 Episode 13
19 June 2019
Chapter Ninety-Five
Season 5 Episode 14
26 June 2019
Chapter Ninety-Six
Season 5 Episode 15
10 July 2019
Chapter Ninety-Seven
Season 5 Episode 16
17 July 2019
Chapter Ninety-Eight
Season 5 Episode 17
24 July 2019
Chapter Ninety-Nine
Season 5 Episode 18
31 July 2019
Chapter One Hundred
Season 5 Episode 19
31 July 2019
