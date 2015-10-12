Во 2-м сезоне сериала «Девственница» Син Ростро требует выкуп после похищения малыша Матео. Джейн обращается за помощью к Альбе и Старпому, из-за чего Рафаэль чувствует себя обделенным ее вниманием и доверием. Петра обдумывает, что ей следует сделать с последним образцом спермы Рафаэля. Тем временем непорочно зачавшая молодая мать Джейн оказывается в непростом любовном треугольнике. Она должна выбрать между двумя влюбленными в нее мужчинами – своим официальным женихом и биологическим отцом своего ребенка. Это оказывается не так-то просто, ведь у каждого из них есть свои виды на девушку.