Jane the Virgin 2014 - 2019 season 2

Jane the Virgin season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Jane the Virgin Seasons Season 2

Jane the Virgin 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Jane the Virgin" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Девственница» Син Ростро требует выкуп после похищения малыша Матео. Джейн обращается за помощью к Альбе и Старпому, из-за чего Рафаэль чувствует себя обделенным ее вниманием и доверием. Петра обдумывает, что ей следует сделать с последним образцом спермы Рафаэля. Тем временем непорочно зачавшая молодая мать Джейн оказывается в непростом любовном треугольнике. Она должна выбрать между двумя влюбленными в нее мужчинами – своим официальным женихом и биологическим отцом своего ребенка. Это оказывается не так-то просто, ведь у каждого из них есть свои виды на девушку.

Series rating

0.0
7.8 IMDb
"Jane the Virgin" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Chapter Twenty-Three
Season 2 Episode 1
12 October 2015
Chapter Twenty-Four
Season 2 Episode 2
19 October 2015
Chapter Twenty-Five
Season 2 Episode 3
26 October 2015
Chapter Twenty-Six
Season 2 Episode 4
2 November 2015
Chapter Twenty-Seven
Season 2 Episode 5
9 November 2015
Chapter Twenty-Eight
Season 2 Episode 6
16 November 2015
Chapter Twenty-Nine
Season 2 Episode 7
23 November 2015
Chapter Thirty
Season 2 Episode 8
14 December 2015
Chapter Thirty-One
Season 2 Episode 9
25 January 2016
Chapter Thirty-Two
Season 2 Episode 10
1 February 2016
Chapter Thirty-Three
Season 2 Episode 11
8 February 2016
Chapter Thirty-Four
Season 2 Episode 12
22 February 2016
Chapter Thirty-Five
Season 2 Episode 13
29 February 2016
Chapter Thirty-Six
Season 2 Episode 14
7 March 2016
Chapter Thirty-Seven
Season 2 Episode 15
21 March 2016
Chapter Thirty-Eight
Season 2 Episode 16
28 March 2016
Chapter Thirty-Nine
Season 2 Episode 17
11 April 2016
Chapter Forty
Season 2 Episode 18
18 April 2016
Chapter Forty-One
Season 2 Episode 19
25 April 2016
Chapter Forty-Two
Season 2 Episode 20
2 May 2016
Chapter Forty-Three
Season 2 Episode 21
9 May 2016
Chapter Forty-Four
Season 2 Episode 22
16 May 2016
