В 1-м сезоне сериала «Девственница» зрители знакомятся с Джейн – совершенно уникальной по нашим временам молодой особой. Дело в том, что эта девушка хранит свою невинность для законного мужа, несмотря на свой немалый уже возраст и царящий вокруг разврат. Ее строгая бабушка воспитала девушку в латиноамериканских традициях скромности и воздержания. Даже собственному жениху она не дает доступ к телу до тех пор, пока они вместе не пойдут под венец. Но однажды Джейн ждет шокирующий сюрприз. После самого обычного осмотра у гинеколога она оказывается беременна! Выясняется, что ей по ошибке ввели донорскую сперму.