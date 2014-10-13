Menu
Jane the Virgin 2014 - 2019 season 1

Jane the Virgin season 1 poster
Jane the Virgin 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Jane the Virgin" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Девственница» зрители знакомятся с Джейн – совершенно уникальной по нашим временам молодой особой. Дело в том, что эта девушка хранит свою невинность для законного мужа, несмотря на свой немалый уже возраст и царящий вокруг разврат. Ее строгая бабушка воспитала девушку в латиноамериканских традициях скромности и воздержания. Даже собственному жениху она не дает доступ к телу до тех пор, пока они вместе не пойдут под венец. Но однажды Джейн ждет шокирующий сюрприз. После самого обычного осмотра у гинеколога она оказывается беременна! Выясняется, что ей по ошибке ввели донорскую сперму.

"Jane the Virgin" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Chapter One
Season 1 Episode 1
13 October 2014
Chapter Two
Season 1 Episode 2
20 October 2014
Chapter Three
Season 1 Episode 3
27 October 2014
Chapter Four
Season 1 Episode 4
3 November 2014
Chapter Five
Season 1 Episode 5
10 November 2014
Chapter Six
Season 1 Episode 6
17 November 2014
Chapter Seven
Season 1 Episode 7
24 November 2014
Chapter Eight
Season 1 Episode 8
8 December 2014
Chapter Nine
Season 1 Episode 9
15 December 2014
Chapter Ten
Season 1 Episode 10
19 January 2015
Chapter Eleven
Season 1 Episode 11
26 January 2015
Chapter Twelve
Season 1 Episode 12
2 February 2015
Chapter Thirteen
Season 1 Episode 13
9 February 2015
Chapter Fourteen
Season 1 Episode 14
16 February 2015
Chapter Fifteen
Season 1 Episode 15
9 March 2015
Chapter Sixteen
Season 1 Episode 16
16 March 2015
Chapter Seventeen
Season 1 Episode 17
6 April 2015
Chapter Eighteen
Season 1 Episode 18
13 April 2015
Chapter Nineteen
Season 1 Episode 19
20 April 2015
Chapter Twenty
Season 1 Episode 20
27 April 2015
Chapter Twenty-One
Season 1 Episode 21
4 May 2015
Chapter Twenty-Two
Season 1 Episode 22
11 May 2015
