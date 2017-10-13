В 4-м сезоне сериала «Девственница» Джейн неожиданно воссоединяется со своей первой любовью, но Старпом и Альба не особенно рады вновь видеть Адама рядом с ней. Благодаря новым отношениям героиня заново открывает для себя свою веселую сторону. Рохелио не нравится его партнерша по фильму, а Старпом пытается доказать всем, что он готов стать отцом. Джейн хочет познакомить Адама со своим маленьким сыном Матео, но его биологический отец Рафаэль не одобряет эту идею. Вместе с Петрой он пытается перекупить отель в частное владение, но на пути встает неожиданное препятствие в лице старого знакомого.