Jane the Virgin 2014 - 2019 season 4

Season premiere 13 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 17
Runtime 17 hours 0 minute
"Jane the Virgin" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Девственница» Джейн неожиданно воссоединяется со своей первой любовью, но Старпом и Альба не особенно рады вновь видеть Адама рядом с ней. Благодаря новым отношениям героиня заново открывает для себя свою веселую сторону. Рохелио не нравится его партнерша по фильму, а Старпом пытается доказать всем, что он готов стать отцом. Джейн хочет познакомить Адама со своим маленьким сыном Матео, но его биологический отец Рафаэль не одобряет эту идею. Вместе с Петрой он пытается перекупить отель в частное владение, но на пути встает неожиданное препятствие в лице старого знакомого.

7.8 IMDb
"Jane the Virgin" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Chapter Sixty-Five
Season 4 Episode 1
13 October 2017
Chapter Sixty-Six
Season 4 Episode 2
20 October 2017
Chapter Sixty-Seven
Season 4 Episode 3
27 October 2017
Chapter Sixty-Eight
Season 4 Episode 4
3 November 2017
Chapter Sixty-Nine
Season 4 Episode 5
10 November 2017
Chapter Seventy
Season 4 Episode 6
17 November 2017
Chapter Seventy-One
Season 4 Episode 7
8 December 2017
Chapter Seventy-Two
Season 4 Episode 8
26 January 2018
Chapter Seventy-Three
Season 4 Episode 9
2 February 2018
Chapter Seventy-Four
Season 4 Episode 10
9 February 2018
Chapter Seventy-Five
Season 4 Episode 11
2 March 2018
Chapter Seventy-Six
Season 4 Episode 12
9 March 2018
Chapter Seventy-Seven
Season 4 Episode 13
16 March 2018
Chapter Seventy-Eight
Season 4 Episode 14
23 March 2018
Chapter Seventy-Nine
Season 4 Episode 15
6 April 2018
Chapter Eighty
Season 4 Episode 16
13 April 2018
Chapter Eighty-One
Season 4 Episode 17
20 April 2018
