В 3-м сезоне сериала «Девственница» Джейн вынуждена сделать трудный выбор, когда узнает, что в Майкла стреляли. В это время Рафаэль сосредоточен на обеспечении безопасности Матео. Но его методы воспитания, кажется, не вполне устраивают мать мальчика. Вместе эти двое не могут даже нормально выбрать ясли для своего общего сына, ведь любой вопрос превращается в их странной «семье» в настоящую баталию. Рохелио пытается скрыть все от прессы ради Джейн, но он вынужден обратиться за помощью к Старпому в неловкой ситуации. Анезка пытается найти новый компромат на Рафаэля, когда у нее начинается неожиданный роман.