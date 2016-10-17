Menu
Jane the Virgin 2014 - 2019 season 3

Season premiere 17 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Jane the Virgin" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Девственница» Джейн вынуждена сделать трудный выбор, когда узнает, что в Майкла стреляли. В это время Рафаэль сосредоточен на обеспечении безопасности Матео. Но его методы воспитания, кажется, не вполне устраивают мать мальчика. Вместе эти двое не могут даже нормально выбрать ясли для своего общего сына, ведь любой вопрос превращается в их странной «семье» в настоящую баталию. Рохелио пытается скрыть все от прессы ради Джейн, но он вынужден обратиться за помощью к Старпому в неловкой ситуации. Анезка пытается найти новый компромат на Рафаэля, когда у нее начинается неожиданный роман.

"Jane the Virgin" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Chapter Forty-Five
Season 3 Episode 1
17 October 2016
Chapter Forty-Six
Season 3 Episode 2
24 October 2016
Chapter Forty-Seven
Season 3 Episode 3
31 October 2016
Chapter Forty-Eight
Season 3 Episode 4
7 November 2016
Chapter Forty-Nine
Season 3 Episode 5
14 November 2016
Chapter Fifty
Season 3 Episode 6
21 November 2016
Chapter Fifty-One
Season 3 Episode 7
28 November 2016
Chapter Fifty-Two
Season 3 Episode 8
23 January 2017
Chapter Fifty-Three
Season 3 Episode 9
30 January 2017
Chapter Fifty-Four
Season 3 Episode 10
6 February 2017
Chapter Fifty-Five
Season 3 Episode 11
13 February 2017
Chapter Fifty-Six
Season 3 Episode 12
20 February 2017
Chapter Fifty-Seven
Season 3 Episode 13
27 February 2017
Chapter Fifty-Eight
Season 3 Episode 14
20 March 2017
Chapter Fifty-Nine
Season 3 Episode 15
27 March 2017
Chapter Sixty
Season 3 Episode 16
24 April 2017
Chapter Sixty-One
Season 3 Episode 17
1 May 2017
Chapter Sixty-Two
Season 3 Episode 18
8 May 2017
Chapter Sixty-Three
Season 3 Episode 19
15 May 2017
Chapter Sixty-Four
Season 3 Episode 20
22 May 2017
