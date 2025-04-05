Menu
Kuroshitsuji 2008 - 2025, season 5

Kuroshitsuji
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 5 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes

0.0
7.6 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
His Butler, Doing Fieldwork
Season 5 Episode 1
5 April 2025
His Butler, Sounding the Alarm
Season 5 Episode 2
12 April 2025
His Butler, On Loan
Season 5 Episode 3
19 April 2025
His Butler, Serving
Season 5 Episode 4
26 April 2025
His Butler, Descending
Season 5 Episode 5
3 May 2025
His Butler, Despairing
Season 5 Episode 6
10 May 2025
His Butler, Encouraging
Season 5 Episode 7
17 May 2025
His Butler, Furious
Season 5 Episode 8
24 May 2025
His Butler, Crossing Paths
Season 5 Episode 9
31 May 2025
His Butler, Mopping Up
Season 5 Episode 10
7 June 2025
His Butler, Much Unknown
Season 5 Episode 11
14 June 2025
His Butler, Calling
Season 5 Episode 12
21 June 2025
His Butler, Submerged
Season 5 Episode 13
28 June 2025
