В 3-м сезоне сериала «Темный дворецкий» в город приезжает бродячий цирк «Ноев Ковчег», успевший прославиться уже по всей Европе. Однако вместе с весельем он приносит жителям Британии и серьезные проблемы. Исчезнувшие люди, загадочные знаки, нераскрытые убийства – все это становится привычной реальностью вокруг поместья Фантомхайв. Дурные вести доходят до самой королевы, которая обращается за помощью к своему поверенному – юному графу Сиэлю. Таланты его верного демона-дворецкого вновь пригождаются. Именно Себастьян должен внедриться в труппу «Ковчега» и поработать бок о бок с самим Богом смерти.