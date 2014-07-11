Menu
Season premiere 11 July 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
В 3-м сезоне сериала «Темный дворецкий» в город приезжает бродячий цирк «Ноев Ковчег», успевший прославиться уже по всей Европе. Однако вместе с весельем он приносит жителям Британии и серьезные проблемы. Исчезнувшие люди, загадочные знаки, нераскрытые убийства – все это становится привычной реальностью вокруг поместья Фантомхайв. Дурные вести доходят до самой королевы, которая обращается за помощью к своему поверенному – юному графу Сиэлю. Таланты его верного демона-дворецкого вновь пригождаются. Именно Себастьян должен внедриться в труппу «Ковчега» и поработать бок о бок с самим Богом смерти.

7.6 IMDb
His Butler, Presenting
Season 3 Episode 1
11 July 2014
His Butler, Taking the Stage
Season 3 Episode 2
18 July 2014
His Butler, Employed
Season 3 Episode 3
25 July 2014
His Butler, Coworker
Season 3 Episode 4
1 August 2014
His Butler, Takes Flight
Season 3 Episode 5
8 August 2014
His Butler, Liaison
Season 3 Episode 6
15 August 2014
His Butler, Careful Tending
Season 3 Episode 7
22 August 2014
His Butler, Sneering
Season 3 Episode 8
29 August 2014
His Butler, Serene
Season 3 Episode 9
5 September 2014
His Butler, Fulfilling His Duty
Season 3 Episode 10
12 September 2014
