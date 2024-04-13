В 4-м сезоне сериала «Темный дворецкий» юный граф Фантомхайв, известный теперь как «Цепной пес королевы», сумел возвыситься с помощью загадочного демонического компаньона Себастьяна. Страдания Сиэля отмщены, важные дела закончены, и час расплаты за услуги дворецкого становится все ближе. Однако так просто завершить условия договора уже не могут обе стороны. За все эти годы Сиэль и Себастьян стали настоящими друзьями, и даже бесчувственный демон вспомнил, где у людей находится сердце. Тем временем над викторианской Великобританией вновь нависает потусторонняя угроза, разобраться с которой может только этот необычный тандем.