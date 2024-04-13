Menu
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 13 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
В 4-м сезоне сериала «Темный дворецкий» юный граф Фантомхайв, известный теперь как «Цепной пес королевы», сумел возвыситься с помощью загадочного демонического компаньона Себастьяна. Страдания Сиэля отмщены, важные дела закончены, и час расплаты за услуги дворецкого становится все ближе. Однако так просто завершить условия договора уже не могут обе стороны. За все эти годы Сиэль и Себастьян стали настоящими друзьями, и даже бесчувственный демон вспомнил, где у людей находится сердце. Тем временем над викторианской Великобританией вновь нависает потусторонняя угроза, разобраться с которой может только этот необычный тандем.

0.0
7.6 IMDb
His Butler, at School
Season 4 Episode 1
13 April 2024
His Butler, in Disguise
Season 4 Episode 2
20 April 2024
His Butler, Plotting
Season 4 Episode 3
27 April 2024
His Butler, Colluding
Season 4 Episode 4
4 May 2024
His Butler, Gaining Admittance
Season 4 Episode 5
11 May 2024
His Butler, Scheming
Season 4 Episode 6
18 May 2024
His Butler, Final Match
Season 4 Episode 7
25 May 2024
His Butler, Locking Up
Season 4 Episode 8
1 June 2024
His Butler, Having a Laugh
Season 4 Episode 9
8 June 2024
His Butler, Assenting
Season 4 Episode 10
15 June 2024
His Butler, Taking Off
Season 4 Episode 11
22 June 2024
