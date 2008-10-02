В 1-м сезоне сериала «Темный дворецкий» события разворачиваются в альтернативной Британии девятнадцатого столетия, в шикарном поместье графа Сиэля Фантомхайва. В его владениях работает целая команда прислуг, однако двенадцатилетний сирота все равно чувствует себя крайне одиноким. Однажды к нему приходит на собеседование обладатель отточенных английских манер – загадочный Себастьян, претендующий на место дворецкого в особняке. Но он предлагает ему не только свои управленческие и кулинарные навыки, а нечто куда более любопытное. За душу Сиэля он готов избавить его от любых проблем и стать его верным компаньоном до конца его дней.