Kuroshitsuji 2008, season 1

Kuroshitsuji season 1 poster
Season premiere 2 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Kuroshitsuji " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Темный дворецкий» события разворачиваются в альтернативной Британии девятнадцатого столетия, в шикарном поместье графа Сиэля Фантомхайва. В его владениях работает целая команда прислуг, однако двенадцатилетний сирота все равно чувствует себя крайне одиноким. Однажды к нему приходит на собеседование обладатель отточенных английских манер – загадочный Себастьян, претендующий на место дворецкого в особняке. Но он предлагает ему не только свои управленческие и кулинарные навыки, а нечто куда более любопытное. За душу Сиэля он готов избавить его от любых проблем и стать его верным компаньоном до конца его дней.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
His Butler, Talented
Season 1 Episode 1
2 October 2008
His Butler, Strongest
Season 1 Episode 2
9 October 2008
His Butler, Omnipotent
Season 1 Episode 3
16 October 2008
His Butler, Whimsical
Season 1 Episode 4
23 October 2008
His Butler, a Chance Meeting
Season 1 Episode 5
30 October 2008
His Butler, At the Funeral
Season 1 Episode 6
6 November 2008
His Butler, Travel
Season 1 Episode 7
13 November 2008
His Butler, Training Animals
Season 1 Episode 8
20 November 2008
His Butler, a Phantasm
Season 1 Episode 9
27 November 2008
His Butler, On Ice
Season 1 Episode 10
4 December 2008
His Butler, Whatever
Season 1 Episode 11
11 December 2008
His Butler, Lonely
Season 1 Episode 12
18 December 2008
His Butler, Dependent
Season 1 Episode 13
25 December 2008
His Butler, Unusually Talented
Season 1 Episode 14
15 January 2009
His Butler, Competes
Season 1 Episode 15
22 January 2009
His Butler, Alone
Season 1 Episode 16
29 January 2009
His Butler, Dedicates
Season 1 Episode 17
5 February 2009
His Butler, Transfers
Season 1 Episode 18
12 February 2009
His Butler, Jailed
Season 1 Episode 19
19 February 2009
His Butler, Escapes
Season 1 Episode 20
26 February 2009
His Butler, Hires
Season 1 Episode 21
5 March 2009
His Butler, Cancels
Season 1 Episode 22
12 March 2009
His Butler, Admires
Season 1 Episode 23
19 March 2009
His Butler, Swift
Season 1 Episode 24
26 March 2009
