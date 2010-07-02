Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kuroshitsuji 2008, season 2

Kuroshitsuji season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kuroshitsuji Seasons Season 2

Kuroshitsuji
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 July 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Kuroshitsuji " season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Темный дворецкий» приключения Себастьяна и молодого графа Сиэля продолжатся. Дворецкий Клод со своим хозяином Алоисом собираются перехитрить виконта, священника и дядюшку, чтобы заполучить все состояние семьи. Однако законный наследник Фантомхайв и его верный компаньон не дремлют. Кроме того, Сиэль и Себастьян сопровождают юную леди Элизабет во время охоты на белого оленя. Вокруг этого зверя давно ходят причудливые и соблазнительные легенды: ему предсказано даровать вечное счастье своему убийце. Разумеется, на охоте граф и его демонический слуга попадают в очередную затруднительную ситуацию.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
7.6 IMDb
Write review
Kuroshitsuji List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Clawed Butler
Season 2 Episode 1
2 July 2010
Solo Butler
Season 2 Episode 2
9 July 2010
Wench Butler
Season 2 Episode 3
16 July 2010
Terrorist Butler
Season 2 Episode 4
23 July 2010
Beacon Butler
Season 2 Episode 5
30 July 2010
Night Dew Butler
Season 2 Episode 6
6 August 2010
Killer Butler
Season 2 Episode 7
13 August 2010
Confessing Butler
Season 2 Episode 8
20 August 2010
Empty Butler
Season 2 Episode 9
27 August 2010
Zero Butler
Season 2 Episode 10
3 September 2010
Crossroads Butler
Season 2 Episode 11
10 September 2010
Black Butler
Season 2 Episode 12
17 September 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more