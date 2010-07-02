Во 2-м сезоне сериала «Темный дворецкий» приключения Себастьяна и молодого графа Сиэля продолжатся. Дворецкий Клод со своим хозяином Алоисом собираются перехитрить виконта, священника и дядюшку, чтобы заполучить все состояние семьи. Однако законный наследник Фантомхайв и его верный компаньон не дремлют. Кроме того, Сиэль и Себастьян сопровождают юную леди Элизабет во время охоты на белого оленя. Вокруг этого зверя давно ходят причудливые и соблазнительные легенды: ему предсказано даровать вечное счастье своему убийце. Разумеется, на охоте граф и его демонический слуга попадают в очередную затруднительную ситуацию.