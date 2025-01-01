В 3-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» Берти в ужасе бежит из родного города вместе со своим камердинером. Ему грозят сразу две серьезные опасности: гнев его невыносимой тетушки Агаты и риск стать женатым человеком. Молодой свободолюбивый Вустер и верный друг Дживс садятся на паром до самого Нью-Йорка, чтобы насладиться ночной жизнью мегаполиса и отсидеться до лучших времен. Однако все планы парней идут под откос, когда Берти приходится присматривать за сыном леди Малверн – сверхстыдливым маменькиным сынком Уилмотом. Таппи Глоссоп также прибывает в город, чтобы поговорить об экспорте автомобилей с богатым бизнесменом мистером Стокером.