Jeeves & Wooster 1990 - 1993 season 3

Jeeves & Wooster

Season premiere 29 March 1992
Production year 1992
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 6 minutes
В 3-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» Берти в ужасе бежит из родного города вместе со своим камердинером. Ему грозят сразу две серьезные опасности: гнев его невыносимой тетушки Агаты и риск стать женатым человеком. Молодой свободолюбивый Вустер и верный друг Дживс садятся на паром до самого Нью-Йорка, чтобы насладиться ночной жизнью мегаполиса и отсидеться до лучших времен. Однако все планы парней идут под откос, когда Берти приходится присматривать за сыном леди Малверн – сверхстыдливым маменькиным сынком Уилмотом. Таппи Глоссоп также прибывает в город, чтобы поговорить об экспорте автомобилей с богатым бизнесменом мистером Стокером.

0.0
8.4 IMDb
Season 3 list of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 3 Episode 1
29 March 1992
Episode 2
Season 3 Episode 2
5 April 1992
Episode 3
Season 3 Episode 3
12 April 1992
Episode 4
Season 3 Episode 4
19 April 1992
Episode 5
Season 3 Episode 5
26 April 1992
Episode 6
Season 3 Episode 6
3 May 1992
