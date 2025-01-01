В 1-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» неопытный и ветреный молодой человек по имени Берти Вустер наследует огромное состояние и титул своего древнего аристократического рода. Тут-то он и оказывается лакомой добычей для всех нечестных жителей Лондона разом. Его мечтают прибрать к рукам властные дальние родственники, женить на себе незамужние красотки без гроша за душой и обобрать до нитки все встречные проходимцы. К счастью, у юноши есть доверенное лицо – его давний друг и камердинер Дживс. Это очень хитрый и изобретательный человек, который может вытащить Берти как из постели очередной охотницы за приданым, так и из долговой тюрьмы.