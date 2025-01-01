Menu
Jeeves & Wooster 1990 - 1993 season 1

Jeeves & Wooster season 1 poster
Jeeves & Wooster 12+
Season premiere 22 April 1990
Production year 1990
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 15 minutes
В 1-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» неопытный и ветреный молодой человек по имени Берти Вустер наследует огромное состояние и титул своего древнего аристократического рода. Тут-то он и оказывается лакомой добычей для всех нечестных жителей Лондона разом. Его мечтают прибрать к рукам властные дальние родственники, женить на себе незамужние красотки без гроша за душой и обобрать до нитки все встречные проходимцы. К счастью, у юноши есть доверенное лицо – его давний друг и камердинер Дживс. Это очень хитрый и изобретательный человек, который может вытащить Берти как из постели очередной охотницы за приданым, так и из долговой тюрьмы.

0.0
8.4 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 April 1990
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 April 1990
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 May 1990
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 May 1990
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 May 1990
