Во 2-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» судья сэр Уоткин и дядя Томас ввязываются в неразрешимый спор из-за уникального рецепта сливочного крема. Кувшин с чудо-продуктом нужен им обоим, чтобы изучить формулу и воспроизвести ее на собственном производстве. Благодаря своей хитрости Уоткин преуспевает в этой охоте на сливки первым. Но вторая сторона не сдается. Тетя Далия и Стиффи требуют, чтобы Берти немедленно пошел в дом судьи и выкрал кувшин. Но герой уже однажды едва отделался от приговора за кражу. Он не хочет отправляться в тюрьму из-за прихоти своего сумасшедшего семейства. А значит, ему необходима помощь верного камердинера Дживса.