Jeeves & Wooster 1990 - 1993 season 2

Jeeves & Wooster season 2 poster
Jeeves & Wooster 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 April 1991
Production year 1991
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 6 minutes
"Jeeves & Wooster" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» судья сэр Уоткин и дядя Томас ввязываются в неразрешимый спор из-за уникального рецепта сливочного крема. Кувшин с чудо-продуктом нужен им обоим, чтобы изучить формулу и воспроизвести ее на собственном производстве. Благодаря своей хитрости Уоткин преуспевает в этой охоте на сливки первым. Но вторая сторона не сдается. Тетя Далия и Стиффи требуют, чтобы Берти немедленно пошел в дом судьи и выкрал кувшин. Но герой уже однажды едва отделался от приговора за кражу. Он не хочет отправляться в тюрьму из-за прихоти своего сумасшедшего семейства. А значит, ему необходима помощь верного камердинера Дживса.

8.4 IMDb
"Jeeves & Wooster" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 2 Episode 1
14 April 1991
Episode 2
Season 2 Episode 2
21 April 1991
Episode 3
Season 2 Episode 3
28 April 1991
Episode 4
Season 2 Episode 4
5 May 1991
Episode 5
Season 2 Episode 5
12 May 1991
Episode 6
Season 2 Episode 6
19 May 1991
