Jeeves & Wooster 1990 - 1993, season 4

Jeeves & Wooster season 4 poster
Season premiere 16 May 1993
Production year 1993
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 6 minutes
"Jeeves & Wooster" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» Берти возвращается в Нью-Йорк, до смерти влюбленный в художницу-портретистку Гвладис Пендлбери. Однако его тетя Агата оказывается не в восторге от картины, написанной девушкой по ее заказу. Когда молодому Вустеру к тому же не удается проследить за ее непослушными сыновьями, ее отношение к романтическим планам племянника становится еще хуже. Тем временем Таппи Глоссоп приезжает в город, чтобы продать местному суповому магнату Слингсби свой семейный рецепт кок-а-лики. Эти деньги нужны ему, чтобы устроить достойную свадьбу с Элизабет, но предприимчивый рекламщик Люциус Пим крадет его секрет.

Series rating

8.4 IMDb
"Jeeves & Wooster" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 4 Episode 1
16 May 1993
Episode 2
Season 4 Episode 2
23 May 1993
Episode 3
Season 4 Episode 3
30 May 1993
Episode 4
Season 4 Episode 4
6 June 1993
Episode 5
Season 4 Episode 5
13 June 1993
Episode 6
Season 4 Episode 6
20 June 1993
