В 4-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» Берти возвращается в Нью-Йорк, до смерти влюбленный в художницу-портретистку Гвладис Пендлбери. Однако его тетя Агата оказывается не в восторге от картины, написанной девушкой по ее заказу. Когда молодому Вустеру к тому же не удается проследить за ее непослушными сыновьями, ее отношение к романтическим планам племянника становится еще хуже. Тем временем Таппи Глоссоп приезжает в город, чтобы продать местному суповому магнату Слингсби свой семейный рецепт кок-а-лики. Эти деньги нужны ему, чтобы устроить достойную свадьбу с Элизабет, но предприимчивый рекламщик Люциус Пим крадет его секрет.