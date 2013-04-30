Menu
Inside Amy Schumer 18+
Season premiere 30 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Inside Amy Schumer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» Эми отправляется на прослушивание в «2 Girls 1 Cup», пытается разобраться в секстинге, посещает ресторан, посвященный яичкам, и берет интервью у стриптизерши. Также главная героиня, представ в следующем выпуске в другом амплуа, бросает работу порноактрисы, не хочет принимать комплименты и выясняет, что у ее молодого человека обнаружили ВИЧ. В очередной серии Эми делает ужасную прическу, издает непристойные звуки, когда ей страшно, и целуется с Эмбер Тэмблин. Ей также кажется привлекательной идея устроить оргию. Кроме того, Эми дарит подруге вибратор и отменяет планы из-за онкологии.

TV Show rating

6.0
Rate 11 votes
Bad Decisions
Season 1 Episode 1
30 April 2013
Real Sext
Season 1 Episode 2
7 May 2013
A Porn Star is Born
Season 1 Episode 3
14 May 2013
The Horror
Season 1 Episode 4
21 May 2013
Gang Bang
Season 1 Episode 5
28 May 2013
Meth Lab
Season 1 Episode 6
4 June 2013
Unpleasant Truths
Season 1 Episode 7
11 June 2013
Clown Panties
Season 1 Episode 8
18 June 2013
Terrible People
Season 1 Episode 9
25 June 2013
Sex Tips
Season 1 Episode 10
2 July 2013
