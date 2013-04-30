В 1 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» Эми отправляется на прослушивание в «2 Girls 1 Cup», пытается разобраться в секстинге, посещает ресторан, посвященный яичкам, и берет интервью у стриптизерши. Также главная героиня, представ в следующем выпуске в другом амплуа, бросает работу порноактрисы, не хочет принимать комплименты и выясняет, что у ее молодого человека обнаружили ВИЧ. В очередной серии Эми делает ужасную прическу, издает непристойные звуки, когда ей страшно, и целуется с Эмбер Тэмблин. Ей также кажется привлекательной идея устроить оргию. Кроме того, Эми дарит подруге вибратор и отменяет планы из-за онкологии.