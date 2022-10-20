В 5 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» самая известная женщина-комик США продолжит радовать поклонников отличными шутками. Как и прежде, Эми сменит десятки образов на любой вкус. В первом эпизоде она приезжает в Колорадо, сталкивается с псориазом, а затем в нее попадает молния. Кроме того, Эми становится невольной свидетельницей убийства, смотрит фильм «Неограненные алмазы», попадает на шоу «Холостяка» и… умирает. Но не стоит расстраиваться, ведь уже в следующей серии она восстает из мертвых, чтобы разыграть еще несколько уморительных сценок из жизни.