Inside Amy Schumer (2013), season 5

Inside Amy Schumer season 5 poster
Inside Amy Schumer 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 20 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 50 minutes
"Inside Amy Schumer" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» самая известная женщина-комик США продолжит радовать поклонников отличными шутками. Как и прежде, Эми сменит десятки образов на любой вкус. В первом эпизоде она приезжает в Колорадо, сталкивается с псориазом, а затем в нее попадает молния. Кроме того, Эми становится невольной свидетельницей убийства, смотрит фильм «Неограненные алмазы», попадает на шоу «Холостяка» и… умирает. Но не стоит расстраиваться, ведь уже в следующей серии она восстает из мертвых, чтобы разыграть еще несколько уморительных сценок из жизни.

Gratitude
Season 5 Episode 1
20 October 2022
Fart Park
Season 5 Episode 2
20 October 2022
Tanks
Season 5 Episode 3
27 October 2022
Awwwww
Season 5 Episode 4
3 November 2022
Quiet Pills
Season 5 Episode 5
10 November 2022
