Inside Amy Schumer (2013), season 4

Season premiere 21 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 18 minutes
В 4 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» Эми читает рэп для Лин-Мануэля Миранды, избегает сексуальной близости со своим молодым человеком и лишается глаза. В следующем выпуске главная героиня становится торговкой оружием, появляется в одной из сцен культового сериала «Игра престолов» и хочет убедить актера Лиама Нисона похоронить ее любимого человека. Эми добивается успеха, ей вручают статуэтку «Оскар», а также она понимает, как добиться всего, чего ей хочется. В очередной серии скетч-шоу Эми играет на саксофоне, пытается приобрести рубашку и становится главой Соединенных Штатов Америки. Затем Эми влюбляется в шеф-повара.

6.0
Rate 11 votes
The World's Most Interesting Woman in the World
Season 4 Episode 1
21 April 2016
Welcome to the Gun Show
Season 4 Episode 2
28 April 2016
Brave
Season 4 Episode 3
5 May 2016
Madame President
Season 4 Episode 4
12 May 2016
Madonna/Whore
Season 4 Episode 5
19 May 2016
Fame
Season 4 Episode 6
26 May 2016
Psychopath Test
Season 4 Episode 7
2 June 2016
Everyone for Themselves!
Season 4 Episode 8
9 June 2016
Rubbing Our Clips
Season 4 Episode 9
16 June 2016
