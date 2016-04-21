В 4 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» Эми читает рэп для Лин-Мануэля Миранды, избегает сексуальной близости со своим молодым человеком и лишается глаза. В следующем выпуске главная героиня становится торговкой оружием, появляется в одной из сцен культового сериала «Игра престолов» и хочет убедить актера Лиама Нисона похоронить ее любимого человека. Эми добивается успеха, ей вручают статуэтку «Оскар», а также она понимает, как добиться всего, чего ей хочется. В очередной серии скетч-шоу Эми играет на саксофоне, пытается приобрести рубашку и становится главой Соединенных Штатов Америки. Затем Эми влюбляется в шеф-повара.