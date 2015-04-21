В 3 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» Эми встречает своих героев, снимает макияж, отправляется в стриптиз-клуб и встречается с популярным рэп-исполнителем. В следующем выпуске девушка принимает участие в съемках рекламы пиццы, беседует с альфонсом и просит прощения за все. Также героиня ухитряется получить себе супруга по почте, осваивает искусство женской эмоциональной борьбы и влюбляется в бариста. В очередном выпуске Эми спорит со своим психотерапевтом о матери, а также путешествует во времени, слушает ужасные истории и производит неизгладимое впечатление на всех горожан.