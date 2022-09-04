В 5 сезоне шоу «Голос. 60+» не существует жанровых предпочтений в выборе репертуара. Конкурсанты могут демонстрировать свои творческие способности на публику, исполняя песни в классической или народной манере, петь рок-арии или оперу. Состав наставников вновь обновился: в шоу после пропуска сезона вновь появилась Елена Ваенга, а новыми наставниками оказались Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Место ведущего Дмитрия Нагиева заняла Лариса Гузеева. Самыми яркими участниками этого сезона стали Светлана Иванова, Александр Рожников, Раиса Дмитренко и Виктор Зорин.