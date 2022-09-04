Menu
Golos. 60+ (2018), season 5

Season premiere 4 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 11 hours 15 minutes
В 5 сезоне шоу «Голос. 60+» не существует жанровых предпочтений в выборе репертуара. Конкурсанты могут демонстрировать свои творческие способности на публику, исполняя песни в классической или народной манере, петь рок-арии или оперу. Состав наставников вновь обновился: в шоу после пропуска сезона вновь появилась Елена Ваенга, а новыми наставниками оказались Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Место ведущего Дмитрия Нагиева заняла Лариса Гузеева. Самыми яркими участниками этого сезона стали Светлана Иванова, Александр Рожников, Раиса Дмитренко и Виктор Зорин.

Слепые прослушивания 1-я неделя.
Season 5 Episode 1
4 September 2022
Слепые прослушивания 2-я неделя.
Season 5 Episode 2
11 September 2022
Слепые прослушивания 3-я неделя.
Season 5 Episode 3
18 September 2022
Нокауты
Season 5 Episode 4
25 September 2022
Финал
Season 5 Episode 5
2 October 2022
