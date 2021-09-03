Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Golos. 60+ (2018), season 4

Golos. 60+ season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Golos. 60+ Seasons Season 4

Голос. 60+ 12+
Title Сезон 4
Season premiere 3 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 5
Runtime 11 hours 15 minutes
"Golos. 60+" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Голос. 60+» состав наставников целиком изменился: на красных креслах теперь обосновались известный певец Стас Намин, артистка Лайма Вайкуле, исполнители Валерий Леонтьев и Олег Газманов. На сцене в числе остальных участников блистали Михаил Серебряков, Евгений Соломин, Петр Урбановичус и Андрей Михайлов. Телешоу «Голос», включая версию для артистов почтенного возраста, отличается от других вокальных конкурсов тем, что при отборе участников судьи руководствуются только оценкой их вокала, а не внешним обликом. На этапе отбора наставники сидят спиной к исполнителям.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Golos. 60+ List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Слепые прослушивания 1-я неделя
Season 4 Episode 1
3 September 2021
Слепые прослушивания 2-я неделя
Season 4 Episode 2
10 September 2021
Слепые прослушивания 3-я неделя
Season 4 Episode 3
17 September 2021
Нокауты
Season 4 Episode 4
24 September 2021
Финал
Season 4 Episode 5
1 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more