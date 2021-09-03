В 4 сезоне шоу «Голос. 60+» состав наставников целиком изменился: на красных креслах теперь обосновались известный певец Стас Намин, артистка Лайма Вайкуле, исполнители Валерий Леонтьев и Олег Газманов. На сцене в числе остальных участников блистали Михаил Серебряков, Евгений Соломин, Петр Урбановичус и Андрей Михайлов. Телешоу «Голос», включая версию для артистов почтенного возраста, отличается от других вокальных конкурсов тем, что при отборе участников судьи руководствуются только оценкой их вокала, а не внешним обликом. На этапе отбора наставники сидят спиной к исполнителям.