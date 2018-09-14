В 1 сезоне шоу «Голос. 60+» участниками вокального конкурса становятся состоявшиеся музыканты, которые уже прошли школу мастерства. Наставники не пытаются заставить конкурсантов измениться или найти другой стиль. Скорее наоборот, они отбирают тех, кто близок им по манере, чтобы дать каждому вокалисту возможность раскрыться и проявить себя на всю страну. Наставниками в этом сезоне стали популярные певцы Леонид Агутин, Лев Лещенко, Валерий Меладзе и исполнительница Пелагея. Самыми яркими участниками оказались Николай Арутюнов, Лидия Музалева, Евгений Стругальский и Сергей Манукян.