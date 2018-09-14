Menu
Golos. 60+ (2018), season 1

Голос. 60+ 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 9 hours 0 minute
"Golos. 60+" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Голос. 60+» участниками вокального конкурса становятся состоявшиеся музыканты, которые уже прошли школу мастерства. Наставники не пытаются заставить конкурсантов измениться или найти другой стиль. Скорее наоборот, они отбирают тех, кто близок им по манере, чтобы дать каждому вокалисту возможность раскрыться и проявить себя на всю страну. Наставниками в этом сезоне стали популярные певцы Леонид Агутин, Лев Лещенко, Валерий Меладзе и исполнительница Пелагея. Самыми яркими участниками оказались Николай Арутюнов, Лидия Музалева, Евгений Стругальский и Сергей Манукян.

Golos. 60+ List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Season 1 Episode 1
14 September 2018
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Season 1 Episode 2
21 September 2018
Нокауты
Season 1 Episode 3
28 September 2018
Финал
Season 1 Episode 4
5 October 2018
