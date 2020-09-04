В 3 сезоне шоу «Голос. 60+» продолжается проект, который является специальной вариацией на тему известного вокального шоу-конкурса «Голос». Основное отличие состоит в том, что здесь на сцену выходят участники не моложе 60 лет. Каждый из них получает уникальную возможность продемонстрировать свои вокальные данные и артистический талант на всю Россию. Певец Лев Лещенко остался в шоу в качестве наставника. К нему присоединились певица Тамара Гвердцители и Елена Ваенга, а также рок-артист Гарик Сукачев. Из участников зрителям наиболее запомнились Петр Таренков, Дина Юдина, Ирина Аникина и Всеволод Ушаков.