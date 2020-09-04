Menu
Golos. 60+ (2018), season 3

Голос. 60+ 12+
Title Сезон 3
Season premiere 4 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 11 hours 15 minutes
В 3 сезоне шоу «Голос. 60+» продолжается проект, который является специальной вариацией на тему известного вокального шоу-конкурса «Голос». Основное отличие состоит в том, что здесь на сцену выходят участники не моложе 60 лет. Каждый из них получает уникальную возможность продемонстрировать свои вокальные данные и артистический талант на всю Россию. Певец Лев Лещенко остался в шоу в качестве наставника. К нему присоединились певица Тамара Гвердцители и Елена Ваенга, а также рок-артист Гарик Сукачев. Из участников зрителям наиболее запомнились Петр Таренков, Дина Юдина, Ирина Аникина и Всеволод Ушаков.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Season 3 Episode 1
4 September 2020
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Season 3 Episode 2
11 September 2020
Слепые прослушивания 3-я неделя
Season 3 Episode 3
18 September 2020
Нокауты
Season 3 Episode 4
25 September 2020
Финал
Season 3 Episode 5
2 October 2020
