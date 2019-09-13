Во 2 сезоне шоу «Голос. 60+» создатели проекта уверены, что сцене все возрасты покорны. Участниками шоу становятся вокалисты пенсионного возраста, которые не боятся рискнуть и воплотить свою мечту выступишь на большой сцене. У них появляется шанс поработать с известными представителями отечественного шоу-бизнеса. В проекте остались Пелагея и Лев Лещенко, а новыми наставниками стали Валерия — российская исполнительница — и Михаил Боярский — советский артист. Самыми запоминающимися участниками оказались Юрий Шиврин, Леонид Сергиенко, Владимир Грицык, Елена Гурилева, Галина и Ольга Богдановы.