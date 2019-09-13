Menu
Golos. 60+ (2018), season 2

Golos. 60+ season 2 poster
Season premiere 13 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 9 hours 0 minute
"Golos. 60+" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Голос. 60+» создатели проекта уверены, что сцене все возрасты покорны. Участниками шоу становятся вокалисты пенсионного возраста, которые не боятся рискнуть и воплотить свою мечту выступишь на большой сцене. У них появляется шанс поработать с известными представителями отечественного шоу-бизнеса. В проекте остались Пелагея и Лев Лещенко, а новыми наставниками стали Валерия — российская исполнительница — и Михаил Боярский — советский артист. Самыми запоминающимися участниками оказались Юрий Шиврин, Леонид Сергиенко, Владимир Грицык, Елена Гурилева, Галина и Ольга Богдановы.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Season 2 Episode 1
13 September 2019
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Season 2 Episode 2
20 September 2019
Нокауты
Season 2 Episode 3
27 September 2019
Финал
Season 2 Episode 4
4 October 2019
