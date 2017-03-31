Menu
Dinotrux 2015 - 2017 season 4

Dinotrux 6+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 31 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 48 minutes
"Dinotrux" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Динотракс» команда птерокоптеров терпит крушение в Кратере после нападения стелс-скрападактиля. После того как шторм вынуждает Птеракоптера приземлиться к северу от Кратера, Ти-Ракс должен преодолеть оставшуюся часть пути по земле, перемещаясь по льду с помощью дружелюбного пловазавра по имени Снежный Блейзер и его друга. После прощания со Снежным Блейзером и его другом, Ти-Ракс должен пересечь ледяные воды, чтобы вернуться к Кратеру, но по дороге кажется, что группа странных инструментов пытается сломать лед, на котором он находится. Ти-раксу угрожает смертельная опасность.

"Dinotrux" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Pteracopters
Season 4 Episode 1
31 March 2017
Snowblazer
Season 4 Episode 2
31 March 2017
Picktools
Season 4 Episode 3
31 March 2017
Ton-Ton & Skrap-It
Season 4 Episode 4
31 March 2017
Garby's Gang
Season 4 Episode 5
31 March 2017
Gearwigs
Season 4 Episode 6
31 March 2017
Bridge
Season 4 Episode 7
31 March 2017
