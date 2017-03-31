В 4 сезоне сериала «Динотракс» команда птерокоптеров терпит крушение в Кратере после нападения стелс-скрападактиля. После того как шторм вынуждает Птеракоптера приземлиться к северу от Кратера, Ти-Ракс должен преодолеть оставшуюся часть пути по земле, перемещаясь по льду с помощью дружелюбного пловазавра по имени Снежный Блейзер и его друга. После прощания со Снежным Блейзером и его другом, Ти-Ракс должен пересечь ледяные воды, чтобы вернуться к Кратеру, но по дороге кажется, что группа странных инструментов пытается сломать лед, на котором он находится. Ти-раксу угрожает смертельная опасность.