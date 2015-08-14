Menu
Dinotrux 2015 - 2017 season 1

Dinotrux 6+
Title Сезон 1
Season premiere 14 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 0 minute
"Dinotrux" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Динотракс» добрый красный Тираннозавр Ти-Ракс и его приятель Реввит объединят усилия с огромной командой Динотраксов, которые являются наполовину динозаврами, наполовину строительными грузовиками. Герои мужественно собираются оказать сопротивление злому Ди-Страксу, который думает, что все на Кратере принадлежит только ему. Однажды Реввит и его друг Рептул выходят из ущелья, и на них тут же нападает стая диких Скрападактилей. Ти-Ракс не оставит товарища в беде. Затем Динотраксы решают построить гараж, чтобы обезопасить Рептула. Ди-Стракс хочет разрушить их планы, настраивая команду друг против друга.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
"Dinotrux" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Ty and Revvit
Season 1 Episode 1
14 August 2015
Scrapadactyls
Season 1 Episode 2
14 August 2015
Garage
Season 1 Episode 3
14 August 2015
Scraptors
Season 1 Episode 4
14 August 2015
Pit
Season 1 Episode 5
14 August 2015
Garby
Season 1 Episode 6
14 August 2015
Desert
Season 1 Episode 7
14 August 2015
Tortools
Season 1 Episode 8
14 August 2015
Sandstorm
Season 1 Episode 9
14 August 2015
Fake Ravine
Season 1 Episode 10
14 August 2015
