В 1 сезоне сериала «Динотракс» добрый красный Тираннозавр Ти-Ракс и его приятель Реввит объединят усилия с огромной командой Динотраксов, которые являются наполовину динозаврами, наполовину строительными грузовиками. Герои мужественно собираются оказать сопротивление злому Ди-Страксу, который думает, что все на Кратере принадлежит только ему. Однажды Реввит и его друг Рептул выходят из ущелья, и на них тут же нападает стая диких Скрападактилей. Ти-Ракс не оставит товарища в беде. Затем Динотраксы решают построить гараж, чтобы обезопасить Рептула. Ди-Стракс хочет разрушить их планы, настраивая команду друг против друга.