Во 2 сезоне сериала «Динотракс» Ди-Стракс теряет свой шарообразный хвост, но при этом хочет доказать, что он все еще опасен. Однако после того, как он попадет впросак и застревает, команда должна принять решение, окажут ли они помощь своему врагу или оставят его в безвыходном положении. Когда метеор врезается в дом Гаечных инструментов, Динотраксы уводят их в безопасное место. Они пока знают, что у злобного Ди-Стракса уже готов коварный план. Ди-Страксу удается похитить Реввита. Так злодей показывает команде, кто в доме хозяин. Тай планирует совершить ограбление, чтобы спасти своего друга.