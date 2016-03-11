Menu
Dinotrux 2015 - 2017 season 2

Dinotrux season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Dinotrux Seasons Season 2

Dinotrux 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Dinotrux" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Динотракс» Ди-Стракс теряет свой шарообразный хвост, но при этом хочет доказать, что он все еще опасен. Однако после того, как он попадет впросак и застревает, команда должна принять решение, окажут ли они помощь своему врагу или оставят его в безвыходном положении. Когда метеор врезается в дом Гаечных инструментов, Динотраксы уводят их в безопасное место. Они пока знают, что у злобного Ди-Стракса уже готов коварный план. Ди-Страксу удается похитить Реввита. Так злодей показывает команде, кто в доме хозяин. Тай планирует совершить ограбление, чтобы спасти своего друга.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
"Dinotrux" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
New Tail
Season 2 Episode 1
11 March 2016
Ottos
Season 2 Episode 2
11 March 2016
Night
Season 2 Episode 3
11 March 2016
Rollodons
Season 2 Episode 4
11 March 2016
Lair
Season 2 Episode 5
11 March 2016
Battering Ram
Season 2 Episode 6
11 March 2016
Racetrack
Season 2 Episode 7
11 March 2016
Gluphosaurs
Season 2 Episode 8
11 March 2016
Towaconstrictors
Season 2 Episode 9
11 March 2016
Desert Scraptors
Season 2 Episode 10
11 March 2016
Water
Season 2 Episode 11
11 March 2016
Wind
Season 2 Episode 12
11 March 2016
Lightning
Season 2 Episode 13
11 March 2016
