Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dinotrux 2015 - 2017 season 3

Dinotrux season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dinotrux Seasons Season 3

Dinotrux 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 24 minutes
"Dinotrux" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Динотракс» Тон-Тон хочет, чтобы Динотраксы построили горку. Реввит и Тай говорят, что это невозможно, но совместная работа и творческий подход способны творить чудеса. Когда появляется группа жадных бурилозавров, желающих выкопать алмазы в Кратере, Динотраксы заключают с ними сделку. Скай заходит слишком далеко. Мечты Тон-Тона сбываются, когда Тракс создает крылья для дельтаплана, чтобы спасти Отто. Но когда он терпит крушение, Дозер должен отправиться на спасательную миссию. Гарби и Клик-Клак должны спасти Динотраксов после того, как их захватило племя Слэмтулов, заключившее сделку с Ди-Страксом.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
"Dinotrux" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Slide
Season 3 Episode 1
7 October 2016
Drillasaurs
Season 3 Episode 2
7 October 2016
Volcano
Season 3 Episode 3
7 October 2016
Sawmetradon
Season 3 Episode 4
7 October 2016
Speed
Season 3 Episode 5
7 October 2016
Flynt
Season 3 Episode 6
7 October 2016
Wings
Season 3 Episode 7
7 October 2016
Slamtools
Season 3 Episode 8
7 October 2016
Blayde
Season 3 Episode 9
7 October 2016
Battle
Season 3 Episode 10
7 October 2016
Cementasaurs
Season 3 Episode 11
7 October 2016
Eggs
Season 3 Episode 12
7 October 2016
Pounder
Season 3 Episode 13
7 October 2016
Shockarachids
Season 3 Episode 14
7 October 2016
Scaretrux
Season 3 Episode 15
7 October 2016
Magnet Mountain
Season 3 Episode 16
7 October 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more