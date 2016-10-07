В 3 сезоне сериала «Динотракс» Тон-Тон хочет, чтобы Динотраксы построили горку. Реввит и Тай говорят, что это невозможно, но совместная работа и творческий подход способны творить чудеса. Когда появляется группа жадных бурилозавров, желающих выкопать алмазы в Кратере, Динотраксы заключают с ними сделку. Скай заходит слишком далеко. Мечты Тон-Тона сбываются, когда Тракс создает крылья для дельтаплана, чтобы спасти Отто. Но когда он терпит крушение, Дозер должен отправиться на спасательную миссию. Гарби и Клик-Клак должны спасти Динотраксов после того, как их захватило племя Слэмтулов, заключившее сделку с Ди-Страксом.