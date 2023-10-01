В 3-м сезоне шоу «Битва пикников» продолжается кулинарный поединок за право считаться самым виртуозным мастером в вопросах приготовления барбекю. В батлах поваров предусмотрен и материальный приз — каждый выпуск разыгрывается по 50 000 рублей. Но за них героям предстоит изрядно попотеть, например приготовить закуски детям, барбекю-сеты, перекусы для студентов, обеды для военнослужащих и не только. Ведущий телепроекта комик Роман Юнусов подбодрит участников. Кстати, он отличается не только отличным чувством юмора, но и превосходным аппетитом. А поможет ему сделать правильный выбор эксперт Алексей Васильчук.