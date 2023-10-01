Menu
Bitva piknikov (2022), season 3

Bitva piknikov season 3 poster
Title Сезон 3
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Bitva piknikov" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Битва пикников» продолжается кулинарный поединок за право считаться самым виртуозным мастером в вопросах приготовления барбекю. В батлах поваров предусмотрен и материальный приз — каждый выпуск разыгрывается по 50 000 рублей. Но за них героям предстоит изрядно попотеть, например приготовить закуски детям, барбекю-сеты, перекусы для студентов, обеды для военнослужащих и не только. Ведущий телепроекта комик Роман Юнусов подбодрит участников. Кстати, он отличается не только отличным чувством юмора, но и превосходным аппетитом. А поможет ему сделать правильный выбор эксперт Алексей Васильчук.

TV Show rating

6.7
Rate 16 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Выпуск 25
Season 3 Episode 1
1 October 2023
Выпуск 26
Season 3 Episode 2
8 October 2023
Выпуск 27
Season 3 Episode 3
15 October 2023
Выпуск 28
Season 3 Episode 4
22 October 2023
Выпуск 29
Season 3 Episode 5
29 October 2023
Выпуск 30
Season 3 Episode 6
5 November 2023
Выпуск 31
Season 3 Episode 7
12 November 2023
Выпуск 32
Season 3 Episode 8
19 November 2023
Выпуск 33
Season 3 Episode 9
26 November 2023
Выпуск 34
Season 3 Episode 10
3 December 2023
Выпуск 35
Season 3 Episode 11
10 December 2023
Выпуск 36
Season 3 Episode 12
17 December 2023
