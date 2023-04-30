Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bitva piknikov (2022), season 2

Bitva piknikov season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Bitva piknikov Seasons Season 2

Битва пикников 16+
Title Сезон 2
Season premiere 30 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Bitva piknikov" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Битва пикников» продолжается суровая кулинарная битва за звание лучшего мастера по приготовлению барбекю в стране. Новые тематические пикники с самыми креативными поварами, оригинальными рецептами, вечно голодным Романом Юнусовым в качестве ведущего, а также строгим, но справедливым специалистом Алексеем Васильчуком. Участники из разных уголков России продемонстрируют свое умение превратить мясо в настоящий деликатес, который способны оценить только изысканные гурманы. Впрочем, не все будут одинаково блистать мастерством возле мангалов. Досадные промахи и пережаренные шашлыки тоже никто не отменял!

TV Show rating

6.7
Rate 16 votes
Bitva piknikov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Выпуск 13
Season 2 Episode 1
30 April 2023
Выпуск 14
Season 2 Episode 2
7 May 2023
Выпуск 15
Season 2 Episode 3
14 May 2023
Выпуск 16
Season 2 Episode 4
21 May 2023
Выпуск 17
Season 2 Episode 5
28 May 2023
Выпуск 18
Season 2 Episode 6
4 June 2023
Выпуск 19
Season 2 Episode 7
11 June 2023
Выпуск 20
Season 2 Episode 8
18 June 2023
Выпуск 21
Season 2 Episode 9
25 June 2023
Выпуск 22
Season 2 Episode 10
2 July 2023
Выпуск 23
Season 2 Episode 11
9 July 2023
Выпуск 24
Season 2 Episode 12
16 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more