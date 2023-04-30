Во 2-м сезоне шоу «Битва пикников» продолжается суровая кулинарная битва за звание лучшего мастера по приготовлению барбекю в стране. Новые тематические пикники с самыми креативными поварами, оригинальными рецептами, вечно голодным Романом Юнусовым в качестве ведущего, а также строгим, но справедливым специалистом Алексеем Васильчуком. Участники из разных уголков России продемонстрируют свое умение превратить мясо в настоящий деликатес, который способны оценить только изысканные гурманы. Впрочем, не все будут одинаково блистать мастерством возле мангалов. Досадные промахи и пережаренные шашлыки тоже никто не отменял!