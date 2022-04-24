Menu
Bitva piknikov (2022), season 1

Битва пикников 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Bitva piknikov" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Битва пикников» участниками проекта становятся шеф-повара из разных российских городов, которые вступают в схватку за звание лучшего барбекю-шефа страны. В каждой новой серии два повара проходят по два раунда. Так, они два раза подступаются к лотку с провизией, рабочему столу и мангалу: мастерят закуску и главное блюдо на открытом воздухе. Итог кулинарных изысканий участников необходимо оценить гостям проекта, а также ресторатору Алексею Васильчуку и ведущему проекта Роману Юнусову. Повар, который удостоится победы, получит звание короля мангала и финансовый приз в 50 тысяч рублей.

6.7
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
24 April 2022
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
1 May 2022
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
8 May 2022
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
15 May 2022
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
22 May 2022
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
29 May 2022
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
5 June 2022
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
12 June 2022
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
19 June 2022
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
26 June 2022
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
3 July 2022
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
10 July 2022
