В 1-м сезоне шоу «Битва пикников» участниками проекта становятся шеф-повара из разных российских городов, которые вступают в схватку за звание лучшего барбекю-шефа страны. В каждой новой серии два повара проходят по два раунда. Так, они два раза подступаются к лотку с провизией, рабочему столу и мангалу: мастерят закуску и главное блюдо на открытом воздухе. Итог кулинарных изысканий участников необходимо оценить гостям проекта, а также ресторатору Алексею Васильчуку и ведущему проекта Роману Юнусову. Повар, который удостоится победы, получит звание короля мангала и финансовый приз в 50 тысяч рублей.