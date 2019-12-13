В 4 сезоне шоу «Гранд тур» новое путешествие героев начинается в Камбодже, в Сием-Рипе. Затем ведущие спускаются вниз по реке к озеру Тонлесап, прежде чем присоединиться к дельте Меконга и отправиться во Вьетнам. Конечная точка маршрута — порт Вунгтау в южной части Вьетнама. В следующем выпуске Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй путешествуют по Мадагаскару в надежде найти зарытые сокровища. Ведущие расхваливают великие американские автомобили 70-х годов, которые они видели в телешоу, отправляясь в путешествие по Шотландии. Они учиняют беспорядки на улицах Эдинбурга и строят самодельный плавучий мост через Гебридское море.