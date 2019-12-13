Menu
The Grand Tour (2016), season 4

The Grand Tour season 4 poster
The Grand Tour 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 13 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 28 minutes
"The Grand Tour" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Гранд тур» новое путешествие героев начинается в Камбодже, в Сием-Рипе. Затем ведущие спускаются вниз по реке к озеру Тонлесап, прежде чем присоединиться к дельте Меконга и отправиться во Вьетнам. Конечная точка маршрута — порт Вунгтау в южной части Вьетнама. В следующем выпуске Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй путешествуют по Мадагаскару в надежде найти зарытые сокровища. Ведущие расхваливают великие американские автомобили 70-х годов, которые они видели в телешоу, отправляясь в путешествие по Шотландии. Они учиняют беспорядки на улицах Эдинбурга и строят самодельный плавучий мост через Гебридское море.

TV Show rating

8.5
Rate 13 votes
"The Grand Tour" season 4 list of episodes. TV series release schedule
The Grand Tour Presents: Seamen
Season 4 Episode 1
13 December 2019
The Grand Tour Presents: A Massive Hunt
Season 4 Episode 2
17 December 2020
The Grand Tour Presents: Lochdown
Season 4 Episode 3
30 July 2021
The Grand Tour Presents: Carnage a Trois
Season 4 Episode 4
17 December 2021
