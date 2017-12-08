Menu
Season premiere 8 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 11
Runtime 12 hours 17 minutes
Во 2 сезоне шоу «Гранд тур» ребята отправляются в Швейцарию. Рики Уилсон и Дэвид Хассельхофф в качестве приглашенных гостей выходят на гоночный трек. Джереми Кларксон интересуется, нужны ли представителям светского общества в Европе самолеты, чтобы завершить напряженный день и отправиться позавтракать в Сен-Тропе или покататься на лыжах в Альпах, или им лучше иметь машину. Например, новый Bugatti Chiron мощностью 1479 лошадиных сил. Затем ведущие отправляются в Хорватию, чтобы снять фильм без сценария с участием Джереми Кларксона в Audi TT RS, Ричарда Хаммонда в Ariel Nomad, Джеймса Мэя, делающего пожарную машину из старой «Лады».

8.5
Rate 13 votes
Past, Present or Future
Season 2 Episode 1
8 December 2017
The Falls Guys
Season 2 Episode 2
15 December 2017
Bah Humbug-atti
Season 2 Episode 3
22 December 2017
Unscripted
Season 2 Episode 4
29 December 2017
Up, Down and Round the Farm
Season 2 Episode 5
5 January 2018
Jaaaaaaaags
Season 2 Episode 6
12 January 2018
It's a Gas, Gas, Gas
Season 2 Episode 7
19 January 2018
Blasts from the Past
Season 2 Episode 8
26 January 2018
Breaking, Badly
Season 2 Episode 9
2 February 2018
Oh, Canada
Season 2 Episode 10
9 February 2018
Feed the World
Season 2 Episode 11
16 February 2018
