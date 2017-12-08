Во 2 сезоне шоу «Гранд тур» ребята отправляются в Швейцарию. Рики Уилсон и Дэвид Хассельхофф в качестве приглашенных гостей выходят на гоночный трек. Джереми Кларксон интересуется, нужны ли представителям светского общества в Европе самолеты, чтобы завершить напряженный день и отправиться позавтракать в Сен-Тропе или покататься на лыжах в Альпах, или им лучше иметь машину. Например, новый Bugatti Chiron мощностью 1479 лошадиных сил. Затем ведущие отправляются в Хорватию, чтобы снять фильм без сценария с участием Джереми Кларксона в Audi TT RS, Ричарда Хаммонда в Ariel Nomad, Джеймса Мэя, делающего пожарную машину из старой «Лады».