The Grand Tour (2016), season 5

The Grand Tour season 5 poster
Kinoafisha TV Shows The Grand Tour Seasons Season 5

The Grand Tour 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 21 minutes
"The Grand Tour" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Гранд тур» Джереми, Ричард и Джеймс решают выдвинуться к скандинавскому полярному кругу. Управляя своими любимыми раллийными автомобилями, ребята отправляются в полное приключений путешествие, погружаясь в прошлое и созерцая кладбище подводных лодок времен холодной войны. Также они исследуют гоночные трассы на замерзших озерах и оказываются в эпицентре беспорядков на горнолыжном курорте. Затем Ричард приводит на кастинг гонщика-каскадера, но, как выясняется, ему непросто избавиться от привычки выполнять трюки и разбивать автомобили. Тогда в дело включается Джеймс...

TV Show rating

8.5
Rate 13 votes
"The Grand Tour" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Grand Tour Presents: A Scandi Flick
Season 5 Episode 1
16 September 2022
The Grand Tour: Eurocrash
Season 5 Episode 2
16 June 2023
The Grand Tour: Sand Job
Season 5 Episode 3
16 February 2024
TV series release schedule
