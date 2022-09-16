В 5 сезоне шоу «Гранд тур» Джереми, Ричард и Джеймс решают выдвинуться к скандинавскому полярному кругу. Управляя своими любимыми раллийными автомобилями, ребята отправляются в полное приключений путешествие, погружаясь в прошлое и созерцая кладбище подводных лодок времен холодной войны. Также они исследуют гоночные трассы на замерзших озерах и оказываются в эпицентре беспорядков на горнолыжном курорте. Затем Ричард приводит на кастинг гонщика-каскадера, но, как выясняется, ему непросто избавиться от привычки выполнять трюки и разбивать автомобили. Тогда в дело включается Джеймс...