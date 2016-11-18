В 1 сезоне шоу «Гранд тур» ведущие отправляются в Калифорнию. Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй едут со своей знаменитой студийной палаткой на озеро Сухой Кролик. Сотни фанатов со всех концов США отправляются в пустыню, неподалеку от долины Люцерн, чтобы принять участие в съемках первой серии нового проекта Джереми, Ричарда и Джеймса для Amazon Prime. В следующем выпуске Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй едут в Южную Африку. Также в этом эпизоде Джереми представляет 800-сильный Aston Martin Vulcan, а Джеймса отправляют изучить необычный вид автоспорта, который называется спиннинг.