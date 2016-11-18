Menu
Season premiere 18 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 14 hours 31 minutes
В 1 сезоне шоу «Гранд тур» ведущие отправляются в Калифорнию. Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй едут со своей знаменитой студийной палаткой на озеро Сухой Кролик. Сотни фанатов со всех концов США отправляются в пустыню, неподалеку от долины Люцерн, чтобы принять участие в съемках первой серии нового проекта Джереми, Ричарда и Джеймса для Amazon Prime. В следующем выпуске Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй едут в Южную Африку. Также в этом эпизоде Джереми представляет 800-сильный Aston Martin Vulcan, а Джеймса отправляют изучить необычный вид автоспорта, который называется спиннинг.

8.5
Rate 13 votes
The Holy Trinity
Season 1 Episode 1
18 November 2016
Operation Desert Stumble
Season 1 Episode 2
25 November 2016
Opera, Arts, and Donuts
Season 1 Episode 3
2 December 2016
Enviro-mental
Season 1 Episode 4
9 December 2016
Moroccan Roll
Season 1 Episode 5
16 December 2016
Happy Finnish Christmas
Season 1 Episode 6
23 December 2016
The Beach (Buggy) Boys - Part 1
Season 1 Episode 7
30 December 2016
The Beach (Buggy) Boys - Part 2
Season 1 Episode 8
31 December 2016
Berks to the Future
Season 1 Episode 9
6 January 2017
Dumb Fight at the O.K. Coral
Season 1 Episode 10
13 January 2017
Italian Lessons
Season 1 Episode 11
20 January 2017
[censored] to [censored]
Season 1 Episode 12
27 January 2017
Past v Future
Season 1 Episode 13
3 February 2017
