В 3 сезоне шоу «Гранд тур» Джереми, Ричард и Джеймс отправляются в Детройт, чтобы воплотить в жизнь свою новую идею. Джереми тестирует новый McLaren Senna на самой быстрой трассе в Европе, хотя это отнюдь не самая быстрая трасса. В спецвыпуске Кларксон, Хаммонд и Мэй мчатся по Колумбии на Jeep Wrangler, пикапе Chevrolet Silverado и Fiat Panda 4x4. Кроме того, герои фотографируют животных. Кларксон, Хаммонд и Мэй изучают новое поколение европейских пикапов, раздумывая над тем, могут ли они конкурировать с американским и японским истеблишментом. У Кларксона есть Volkswagen Amarok, у Хаммонда — Ford Ranger, а у Мэй — новый Mercedes X-класса.