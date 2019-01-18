Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Grand Tour (2016), season 3

The Grand Tour season 3 poster
Kinoafisha TV Shows The Grand Tour Seasons Season 3

The Grand Tour 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 18 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 14
Runtime 15 hours 38 minutes
"The Grand Tour" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Гранд тур» Джереми, Ричард и Джеймс отправляются в Детройт, чтобы воплотить в жизнь свою новую идею. Джереми тестирует новый McLaren Senna на самой быстрой трассе в Европе, хотя это отнюдь не самая быстрая трасса. В спецвыпуске Кларксон, Хаммонд и Мэй мчатся по Колумбии на Jeep Wrangler, пикапе Chevrolet Silverado и Fiat Panda 4x4. Кроме того, герои фотографируют животных. Кларксон, Хаммонд и Мэй изучают новое поколение европейских пикапов, раздумывая над тем, могут ли они конкурировать с американским и японским истеблишментом. У Кларксона есть Volkswagen Amarok, у Хаммонда — Ford Ranger, а у Мэй — новый Mercedes X-класса.

TV Show rating

8.5
Rate 13 votes
"The Grand Tour" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Motown Funk
Season 3 Episode 1
18 January 2019
Colombia Special Part 1
Season 3 Episode 2
25 January 2019
Colombia Special Part 2
Season 3 Episode 3
26 January 2019
Pick Up Put Downs
Season 3 Episode 4
1 February 2019
An Itchy Urus
Season 3 Episode 5
8 February 2019
Chinese Food for Thought
Season 3 Episode 6
15 February 2019
Well Aged Scotch
Season 3 Episode 7
22 February 2019
International Buffoons Vacation
Season 3 Episode 8
1 March 2019
Aston, Astronauts and Angelina's Children
Season 3 Episode 9
8 March 2019
The Youth Vote
Season 3 Episode 10
15 March 2019
Sea to Unsalty Sea
Season 3 Episode 11
22 March 2019
Legends and Luggage
Season 3 Episode 12
29 March 2019
Survival of the Fattest
Season 3 Episode 13
5 April 2019
Funeral for a Ford
Season 3 Episode 14
12 April 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more