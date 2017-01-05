Menu
Unforgotten 2015, season 2

Unforgotten season 2 poster
Unforgotten 18+
Season premiere 5 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
Во 2 сезоне «Незабытых» Кэсси и Санни предстоит очередное расследование. На этот раз речь идет о трупе, найденном в лондонской реке Ли. При жертве обнаружены пейджер и часы. Детективы используют эти предметы, чтобы вычислить, кто он. Санни удается установить хозяина этих вещей. Им оказывается Дэвид Уокер, который пропал без вести весной в начале девяностого города. В это время в правозащитник по имени Колин Осборн и его супруг Саймон удочеряют девочку. В скором времени объявляется биологическая мать, которая хочет вернуть дочь. Вместе со своим партнером они прибегают к шантажу.

8.3
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 January 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
12 January 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
19 January 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
26 January 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
2 February 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
9 February 2017
