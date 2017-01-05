Во 2 сезоне «Незабытых» Кэсси и Санни предстоит очередное расследование. На этот раз речь идет о трупе, найденном в лондонской реке Ли. При жертве обнаружены пейджер и часы. Детективы используют эти предметы, чтобы вычислить, кто он. Санни удается установить хозяина этих вещей. Им оказывается Дэвид Уокер, который пропал без вести весной в начале девяностого города. В это время в правозащитник по имени Колин Осборн и его супруг Саймон удочеряют девочку. В скором времени объявляется биологическая мать, которая хочет вернуть дочь. Вместе со своим партнером они прибегают к шантажу.