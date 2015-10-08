В 1 сезоне «Незабытых» в подвале здания, готовящегося под снос, найден скелет. Вполне вероятно, что убийство произошло много лет тому назад. Детектив Кэсси Стюарт вместе со своим напарником инспектором Санни Кхан открывают дело и приступают к расследованию. Выясняется, что останки принадлежат молодому человеку по имени Джимми Салливан. Он пропал в 1976 году, но при жизни вел личный дневник. Следователи просматривают записи, заостряя внимание на именах. На последних страницах оказываются даже адреса. На первый взгляд кажется, что люди, о которых он упоминает, не связаны между собой.