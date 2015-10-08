Menu
Unforgotten 2015, season 1

Unforgotten season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Unforgotten Seasons Season 1

Unforgotten 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Unforgotten" season 1 description

В 1 сезоне «Незабытых» в подвале здания, готовящегося под снос, найден скелет. Вполне вероятно, что убийство произошло много лет тому назад. Детектив Кэсси Стюарт вместе со своим напарником инспектором Санни Кхан открывают дело и приступают к расследованию. Выясняется, что останки принадлежат молодому человеку по имени Джимми Салливан. Он пропал в 1976 году, но при жизни вел личный дневник. Следователи просматривают записи, заостряя внимание на именах. На последних страницах оказываются даже адреса. На первый взгляд кажется, что люди, о которых он упоминает, не связаны между собой.

Series rating

8.3
Rate 11 votes
Unforgotten List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 October 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 October 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 October 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 October 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 November 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 November 2015
TV series release schedule
